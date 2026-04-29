Не подчинились при задержании: арестованы пятеро участников конфликта со стрельбой в Альметьевске

Лишь один из них отправился в СИЗО, четверо — в спецприемник

Владислав Кузин на заседании Заинского суда Татарстана. Фото: пресс-служба Заинского суда

После воскресной стрельбы в Альметьевске полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и заподозрила в причастности к этому не менее 10 человек, приехавших в нефтеград из Набережных Челнов на двух машинах. Как выяснило «Реальное время», на обратном пути один из автомобилей в Заинске перехватили сотрудники ГАИ и подразделения БОП и столкнулись с неповиновением при попытке задержания. Все пятеро уже под арестом: четверо привлечены к административной ответственности, один — к уголовной. Один из источников поделился версией, что причиной конфликта стала ссора во время... свадьбы.

Пуля из травмата попала в руку

Накануне в Альметьевский горсуд на арест доставили 32-летнего челнинца Егора Бударного. Его подозревают в хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ).

По версии полиции, именно этот житель автограда грубо нарушал общественный порядок и демонстрировал явное неуважение к обществу, применяя травматический пистолет 26 апреля в Альметьевске на улице Чернышевского в районе 15 часов. Подозреваемый сделал не менее одного выстрела с близкого расстояния в потерпевшего и попал ему в левую руку, причинив физическую боль, уточняют источники «Реального времени».

кадр видео из соцсетей

Видео этой стрельбы в выходные облетело соцсети. На кадрах с камеры домофона видно, как несколько парней и девушка стоят близ подъезда, у одного из них в руках два объемных пакета. Справа к ним приближается парень в кепке, достает пистолет и открывает огонь — парни бегут, нападающий тоже, девушка отбегает и пытается зайти в подъезд.

Информацию об избрании меры пресечения Бударному по данному делу сегодня «Реальному времени» подтвердили в Альметьевском горсуде и прокуратуре Татарстана. Его уже водворили в СИЗО-3 Бугульмы на два месяца.

Скрывшихся челнинцев поймали в Заинске

По предварительным данным МВД, причиной нападения и стрельбы стал конфликт, причем участвовал в нем не один стрелок.

После событий в Альметьевске в дежурную часть Заинска поступил сигнал о перехвате двух машин — ВАЗ-2114 и «Фольксваген Пассат», которые выехали из нефтеграда после ЧП на Чернышевского. При этом в ориентировке прошла информация не о стрельбе, а о том, что 10 парней в масках и капюшонах при помощи подручных средств разбивали стекла отечественной иномарке, после чего скрылись... Записи этих действий, если таковые были, в Сеть пока не утекли. Более того, информацию об этом в пресс-центре МВД Татарстана пока не комментируют.

кадр видео из соцсетей

Впрочем, известно — одну из объявленных в розыск машин полицейские Заинска и сработавшие оперативно сотрудники альметьевского отдела по борьбе с оргпреступностью смогли задержать. В ней были пять человек, которые отказывались предъявлять документы, матерились, размахивали руками и пытались спровоцировать драку. Пришлось применять наручники.

Так были задержаны предполагаемый стрелок Бударнов и его приятели, тоже из Набережных Челнов — Даниэль Нелюбовский, Герман Маколкин, Владислав Кузин и Руслан Нуриев. Часть из них находились в нетрезвом состоянии. За неповиновение требованиям стражей порядка на всех пятерых задержанных составили протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ, и вчера их рассмотрел Заинский районный суд.

Материалы в отношении Руслана Нуриева и других задержанных за правонарушение рассматривал председатель Заинского суда Рамиль Бикмиев. пресс-служба Заинского суда

Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда, по результатам рассмотрения материалов о правонарушении все пятеро были наказаны 14 сутками административного ареста с водворением в спецприемник полиции в Альметьевске. При этом Нелюбовского, Кузина, Нуриева и Маколкина доставляли на суд полицейские, а Бударнов участвовал в заседании по видео-конференц-связи, поскольку был задержан еще и на двое суток в качестве подозреваемого в воскресных событиях, а позднее арестован еще и по уголовному делу.

Сразу после задержания предполагаемого стрелка отправили для проведения следственных действий по месту преступления — он стал первым подозреваемым в хулиганстве с применением оружия. Отбывать административный арест он будет, находясь в СИЗО по уголовному делу.

Материалы для избрания меры пресечения в отношении других челнинцев, покуролесивших в Альметьевске, в суд пока не поступали.

Подоплеку конфликта в МВД Татарстана пока не раскрывают. Вопрос «Реального времени» относительно участия задержанных в молодежных группировках пока также оставлен без комментария.

Близкие к силовикам источники поясняют — инициатором конфликта мог стать сам потерпевший, якобы он на собственной свадьбе поругался с приехавшими гостями. К разборкам подключился один из родственников, и в итоге дошло до стрельбы.

Ирина Плотникова