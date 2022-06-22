Правительство России снизило ставку по льготной ипотеке до 7% годовых

Ставку по программе льготной ипотеки снизили с 9% до 7% годовых. Постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

С предложением снизить ставку льготной ипотеке с 9% до 7% выступил 17 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин. Программа продлится до конца 2022 года.



Напомним, в России уже действовала программа льготной ипотеки со ставкой 7% — с июля 2021 года. Первоначально ставка составляла 6,5%. Программу запустили весной 2020 года.

С апреля этого ставка по программе льготной ипотеке составляла 12% годовых. Поднять ставку предложил вице-премьер Марат Хуснуллин 23 марта. Президент России Владимир Путин поддержал его идею. «Давайте сделаем это, согласен», — заявил он, добавив, что 12% — это почти в два раза ниже рыночной ставки.

Фото: realnoevremya.ru

Спустя месяц ее снизили с 12% до 9% годовых после предложения президента России. Он заявил, что ситуация в целом позитивная и дает возможность сделать это.

Также в мае подняли максимальный размер ипотечного кредита с использованием льготной ставки. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит до 12 миллионов рублей, в других регионах страны — до 6 миллионов.

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Татьяна Демина