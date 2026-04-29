В Казани откроют 12-й пункт раздачи еды для нуждающихся с 1 мая

С 11:00 до 13:00 ежедневно здесь будут кормить нуждающихся

Фото: предоставлено пресс-службой проекта «Приют человека»

В пятницу, 1 мая, в казанском поселке Юдино откроется новый пункт благотворительного проекта «Приют человека». Здесь будет организована бесплатная раздача горячего питания для всех нуждающихся. Новая точка расположена по улице Ильича, 21 — посетителей будут принимать ежедневно с 11:00 до 13:00.

Пункт ориентирован прежде всего на поддержку пожилых горожан. По статистике проекта, 85% посетителей — пенсионеры и люди пожилого возраста, которые не в силах самостоятельно обеспечивать себя и нуждаются в регулярной помощи.

предоставлено пресс-службой проекта «Приют человека»

В день открытия посетители старше 65 лет и люди с инвалидностью I и II групп смогут получить продуктовые наборы и бытовую химию. Для этого необходимо предъявить подтверждающие документы. Открытие нового пункта состоится в 11:00.

На сегодняшний день благотворительная раздача еды осуществляется по 11 адресам в Казани. В день волонтеры раздают более 3,5 тыс. порций еды. Благотворительная организация «Приют человека» работает с 2018 года. За восемь лет деятельности проекта роздано более 3 млн порций горячей еды и порядка 300 тыс. комплектов одежды. Также свыше 78 тыс. человек получили временный ночлег, более 21 тыс. — продуктовые наборы, около 12 тыс. граждан получили содействие в трудоустройстве.



Ариана Ранцева