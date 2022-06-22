12 лет со штрафом 160 млн рублей: прокурор просит посадки экс-главы ФСС в Татарстане

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Московском райсуде Казани стартовали прения по уголовному делу бывшего управляющего отделением Фонда соцстраха в Татарстане Павла Лоханова. Гособвинитель Руслан Зайнуллин просил признать доказанной его вину во взятке и наказать 12 годами колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей, то есть в 40-кратном размере взятки, передает журналист «Реального времени».



В качестве дополнительного наказания представитель прокуратуры Московского района запросил 10 лет лишения права занимать должности в органах государственной и местной власти.

Запрошенная стороной обвинения сумма шокировала присутствующих. Более крупный штраф в свое время просили лишь для бывшего главы Верхнего Услона Александра Тимофеева. Впрочем, когда суд приговорил его к выплате 300 млн рублей, осужденный платить не стал.

Под стражей Лоханов находится с сентября 2021 года — его задержали после передачи денег в авто и погони. Пакет с деньгами обвиняемый успел выкинуть из своей Infiniti, но позже признал факт их получения. Правда, утверждал — получил их у коммерсанта обманом и ничего незаконного в его интересах делать не собирался. Адвокаты неоднократно просили следствие переквалифицировать обвинение в покушении на мошенничество, но в суд дело ушло по более тяжкой, коррупционной статье.

По версии обвинения, полученные Лохановым 2,4 млн рублей были частью взятки в 4 млн рублей за помощь фирме-поставщику «РСС-Мед» в защите от арбитражного иска фонда на 14 млн рублей (суд удовлетворил его лишь на 100 тысяч рублей), отказ от апелляционного обжалования решения и покровительство в будущем.

Уже после ареста Лоханова фонд обжаловал штрафное решение арбитража, однако апелляция оставила его в силе. А 2 июня 2022 года судья Верховного суда РФ отказал в передаче кассационной жалобы страховщиков на рассмотрение в коллегию по экономическим спорам ВС РФ и, в частности, указал в определении — ранее судами двух инстанций была установлена несоразмерность исковых требований относительно допущенных поставщиком нарушений.

«Даже если я совершил неправомерный поступок, неужели это в одночасье делает меня матерым уголовником?» — заявлял подсудимый на старте процесса, когда просил заменить реальный арест домашним и напоминал, что очень нужен своей жене и пятерым детям.



Сегодня адвокаты подсудимого в прениях ссылались на то, что доказательств умысла и конкретных действий по взятке представлено не было, а все содеянное Лохановым образует состав покушения на мошенничество в особо крупном размере. На такой же квалификации настаивал и сам подсудимый. На следующем заседании ему будет предоставлено последнее слово.

В этом году Лоханову исполнится 44 года. Он является дипломированным специалистом в области международных отношений и экономики. Имеет научное звание кандидата политических наук. В 2006-м начинал работу в протокольном отделе аппарата президента Татарстана, в 2010-м занял пост замруководителя аппарата Кабмина РТ, в 2015-м возглавил Камско-Устьинский район республики, а в январе 2019-го встал у руля регионального отделения Фонда соцстраха РФ по РТ. Заявление об увольнении с этого поста написал уже в СИЗО.

Претензия к поставщику с уголовными последствиями

Оперативная разработка в отношении чиновника началась год назад — после обращения в экономическую полицию представителей фирмы «РСС-Мед», которые сообщили о вымогательстве 4 млн рублей за решение вопроса с уже поданным в арбитраж иском на 14,2 млн. Эту сумму реготделение ФСС по РТ предъявило «РСС-Мед» в качестве штрафа за 25 выявленных нарушений при поставке товара с нарушением условий госзаказа.

Согласно подписанному 30 октября 2020 года контракту за 56 млн 699 тысяч рублей победитель тендера должен был поставить инвалидам не подгузники, а целый перечень более специализированной продукции в помощь тем, кто лишен возможности самостоятельно посещать санузел. В том числе катетеры, урино- и калоприемники. Именно товары последней категории и забраковали чиновники соцстраха, обнаружив расхождение с указанной в контракте моделью.

Юристы ФСС сослались на пункт договора о штрафе за каждый факт нарушения в размере 1% цены контракта и выставили счет за 25 нарушений, оценив их в 14,2 млн рублей. Добровольно поставщик штраф не уплатил, и в апреле 2021-го иск поступил в Арбитражный суд РТ. Разбирательство назначили на 23 августа. За пять дней до этой даты, как рассказывал на следствии учредитель «РСС-Мед», управляющий отделением ФСС предложил ему «урегулировать вопрос» с иском за вознаграждение в 4 млн рублей. Затем было еще несколько неформальных встреч, на которых представитель ответчика, по версии силовиков, получил от ВИП-чиновника ФСС подробный план защиты от исковых требований ФСС в письменном виде...

В результате арбитражный разбор закончился для «РСС-Мед» штрафом в 100 тысяч рублей. Из опубликованного решения от 10 сентября следует: заключенный в октябре 2020-го контракт был заведомо невыполним в части поставки тех самых средств гигиены, поскольку завод-производитель снял данную модель с производства еще в августе. О чем в ноябре уведомил «РСС-Мед», предложив новую модель с улучшенными характеристиками. «РСС-Мед» обратился к заказчику с предложением о замене в этой позиции, четко указав на отсутствие требуемой модели на рынке. Но получила отказ — в отличие от производителя, заказчик посчитал, что никаких улучшений новая модель не содержит.

Инвалиды получили 25 комплектов новой продукции от «Конватек Лимитед», а по документам она прошла под видом указанного в контракте товара. Причем в ходе обязательной выборочной проверки специалисты ФСС никаких нарушений условий поставки не выявили. Хотя уже на тот момент знали и о снятии товара с производства, и о том, что именно этот факт стал предметом жалобы в УФАС от проигравшей тендер компании-конкурента ТФК. Юристы ТФК указывали, что ранее «РСС-Мед» никогда не поставлял то самое средство гигиены, а потому его запасов иметь не может. УФАС посчитало заключение контракта законным.

В активе «РСС-Мед» — 36 госконтрактов на общую сумму 612 млн рублей. Из них 440 млн — это заказы регионального отделения ФСС по Татарстану.

Отбиваясь от иска соцстраха, представители «РСС-Мед» заручились поддержкой конечных пользователей товаров — возможно, как раз по совету Лоханова. А инвалиды написали, что новинкой довольны: «увеличение объема мешка калоприемника на 50 мл улучшает главное предназначение изделия». Кроме того, поставщик предложил суду переоценить размер штрафа — взыскивая за каждое нарушение 1% не со всей цены контракта, а со стоимости конкретного изделия в 490 рублей.

Решение арбитража было оглашено 10 сентября, а дальше, по версии силовиков, Лоханов продолжил требовать взятку за свою «помощь» с гарантией — обжаловать данный акт в вышестоящем суде ФСС не будет. Финальным аккордом этой истории стала встреча чиновника с коммерсантом в машине 21 сентября 2021 года на улице Декабристов в Казани, которая закончилась передачей денег, погоней и задержанием.

Ирина Плотникова