Деловой форум Россия — АСЕАН пройдет в рамках саммита в Казани

В работе форума ожидается участие лидеров Ассоциации, руководителей международных организаций, глав крупнейших компаний и экспертов

Деловой форум Россия — АСЕАН состоится в рамках саммита Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. Об этом сообщается на сайте Росконгресса.

— Ведется подготовка саммита Россия — АСЕАН, который состоится в Казани с 17 по 19 июня 2026 года, на полях которого состоится масштабный деловой форум Россия — АСЕАН. В его работе ожидается участие лидеров Ассоциации, руководителей международных организаций, иностранных официальных лиц, глав крупнейших компаний, ведущих представителей делового, экспертного и медийного сообществ, — говорится в сообщении.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению саммита Россия — АСЕАН Антон Кобяков отметил, что в повестку форума планируется включить вопросы взаимодействия в рамках партнерства ЕАЭС — АСЕАН. Его проведение, по его словам, станет стратегически важным шагом к созданию благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений и диверсификации сотрудничества России со странами Юго-Восточной Азии.

Ариана Ранцева