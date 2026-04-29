Четыре электрички в РТ поменяют график 29 и 30 апреля

29 апреля поезд №6366 отправится со станции Албаба в 16:20 и прибудет в Казань в 18:08

По техническим причинам в Татарстане изменится расписание четырех пригородных поездов.

Сегодня, 29 апреля, поезд №6366 отправится со станции Албаба в 16:20 и прибудет в Казань в 18:08. Электричка №6430 отправится со станции Казань в 19:15, а в Шемордан прибудет по действующему расписанию.

В четверг, 30 апреля, поезд №6404 отправится из Казани в 8:20 и будет в Арске в 10:03. Электричка №6422 со станции Казань проследует в 8:05 и прибудет в Сосновку в 11:37.

Ариана Ранцева