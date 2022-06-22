Хуснуллин считает приоритетом восстановление работы предприятий на территории ДНР и ЛНР

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что приоритетной задачей является запуск работы предприятий в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это важно поскорее сделать, чтобы местные жители скорее получили работу. Также предполагается провести оценку перспектив восстановления и развития всех территорий регионов, чтобы оценить, сколько людей здесь проживает, сколько требуется средств на ремонт, восстановление и запуск предприятий.

Фото: t.me/mkhusnullin (архив)

В мае правительство России создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса. В него вошли все заинтересованные органы. Работа будет вестись в штабном режиме.



На этой неделе Хуснуллин провел заседание штаба по восстановлению новых территорий ДНР и ЛНР. Одним из важных вопросов, который обсуждался на нем, стал мастер-класс по развитию Мариуполя. Речь шла о том, что будет находиться на месте комбината «Азовсталь».





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Дарья Акимова