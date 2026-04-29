Путин готов объявить перемирие с Украиной на День Победы

Об этом он заявил во время разговора с президентом США Дональдом Трампом

По инициативе российской стороны состоялся полуторачасовой телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

В ходе беседы Владимир Путин выразил готовность объявить перемирие на Украине на время празднования Дня Победы.

— Наш президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты, — сказал Ушаков журналистам. — Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего [президент Украины Владимир] Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе американской стороной.

В последний раз подобное перемирие вводилось на время Пасхи.

Наталья Жирнова