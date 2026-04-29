Движение в Казани перекроют на 12 дней из-за подготовки к 9 Мая

С 16:00 до 23:30 с 1 по 7 мая при необходимости перекроют площадь Тысячелетия, Кремлевскую набережную и прилегающие улицы

В Казани ограничат движение транспорта по ряду улиц и парковок с 29 апреля по 10 мая. Это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С 14:30 до 18:30 29 апреля перекроют движение по улице-дублеру Оренбургского тракта (съезд с Оренбургского тракта, 172 до жилого массива «Примавера»).

С 0:00 29 апреля до 23:59 10 мая при необходимости будет ограничено движение по парковочной зоне №227 между Центральным стадионом и цирком.

С 8:00 до 16:00 1 мая при необходимости введут ограничение по улице Воровского (от улицы Профессора Мухамедьярова до улицы Декабристов), на подъездных путях к железнодорожному вокзалу «Казань-2», а также закроют парковочную зону и проезд у вокзала.

С 15:00 1 мая до 11:00 11 мая движение при необходимости закроют по парковочной зоне у стадиона «Центральный» и по проезду вблизи сквера Асгата Галимзянова.

С 16:00 до 23:30 с 1 по 7 мая при необходимости перекроют движение транспорта на площади Тысячелетия, по Кремлевской набережной, улицам Декабристов, Ташаяк, Право-Булачной, Лево-Булачной и по проезду между цирком и Центральным стадионом.

С 0:00 до 17:00 7 и 8 мая при необходимости ограничения введут по улице Театральной и площади Свободы.

С 16:30 8 мая до 8:00 10 мая перекроют движение на площади Тысячелетия, по Кремлевской набережной, улицам Декабристов, Профсоюзной, Ташаяк, Право-Булачной, Лево-Булачной, Кави Наджми, Мусы Джалиля и проезду между цирком и Центральным стадионом.

С 18:00 8 мая до 3:00 10 мая закроют улицы Бондаренко и Волгоградскую. С 7:00 до 23:00 9 мая при необходимости перекроют проспект Ямашева и парковочную зону №260 по этому проспекту. С 8:30 до 17:00 9 мая ограничения введут по 14 улицам в центре города, включая Кремлевскую, Карла Маркса, Пушкина и Театральную. С 19:00 до 23:30 9 мая при необходимости перекроют улицу Сибгата Хакима. С 8:00 до 12:00 9 мая движение перекроют по ряду улиц микрорайона «Юдино».



Ариана Ранцева