Песков: Россия не собирается выходить из ОПЕК+

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сделал ряд заявлений. Россия не собирается выходить из ОПЕК+ и рассчитывает на продолжение конструктивных контактов с ОАЭ, в том числе в рамках энергодиалога. В Кремле надеются на сохранение формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ, так как эти договоренности позволяют стабилизировать рынки. По словам Пескова, мировые энергорынки сейчас «штормит», поэтому ОПЕК+ важна.

Что касается ситуации в Туапсе, Песков заявил, что разлив нефтепродуктов является следствием ударов ВСУ, а сама нефть предназначалась для экспорта. Ведется большая, напряженная работа по ликвидации последствий разлива, в ней задействованы сотни специалистов. Президент Владимир Путин вчера несколько раз получал доклады от главы МЧС Куренкова, который контролирует ситуацию на месте. Реакция властей по минимизации последствий продолжается, давать оценки преждевременно. Песков также отметил, что мировое сообщество борется с последствиями дефицита нефти, который подстегивают такие преступные действия Киева, как атака на НПЗ в Туапсе.

Кроме того, Песков сообщил, что Путин сегодня может провести международный телефонный разговор. Отвечая на вопрос об ограничениях в сфере контента, пресс-секретарь подчеркнул, что это прерогатива Минкультуры и других профильных ведомств, а вводимые ограничения обусловлены необходимостью соблюдать законодательство.



