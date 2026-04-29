Прокуратура добилась ограждения скотомогильников в Агрызском районе

Ограждения ряда скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, не соответствовали законодательным требованиям, что позволило свободный доступ людей и животных

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения на объектах утилизации биологических отходов в Агрызском районе Татарстана и через суд добилась их устранения. Об этом сообщают в администрации Казани.

По результатам проверки установлено, что ограждения ряда скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, не соответствовали законодательным требованиям, что позволило свободный доступ людей и животных. Суд удовлетворил иск прокурора, обязав местный исполнительный комитет восстановить целостность ограждений, а прокуратура взяла под контроль исполнение решения.

Напомним, что ранее в России запретили строительство новых скотомогильников. Основная цель запрета — совершенствование правового регулирования обращения с биологическими отходами, эксплуатации и ликвидации скотомогильников.

Наталья Жирнова