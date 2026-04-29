Ссора в доме престарелых Татарстана закончилась выстрелом в голову

Потерпевший получил травмы с легким вредом здоровью, стрелок признал вину и раскаялся, ранее он был судим за убийство

Фото: Динар Фатыхов

В Азнакаево 65-летний мужчина, проживающий в доме-интернате для престарелых, во время застолья выстрелил из пневматического пистолета в лоб другому постояльцу учреждения. Потерпевший получил травмы, причинившие легкий вред здоровью, сообщает прокуратура РТ.

В суде стрелок признал вину и раскаялся. Ранее он был судим за убийство. С учетом позиции Азнакаевской городской прокуратуры суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



