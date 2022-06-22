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«Могу гарантировать — здание будет красивым»: исторический дом на Каюма Насыри спасают от разрушения

15:30, 22.06.2022 6
«Могу гарантировать — здание будет красивым»: исторический дом на Каюма Насыри спасают от разрушения
Фото: Радиф Кашапов

В «Реальное время» обратились читатели, чтобы выяснить ситуацию с домом по адресу Каюма Насыри, 1/5б. Там, судя по объявлению, начался ремонт, в ходе которого была снята крыша. Как объясняет собственник объекта, его спасают от разрушения.

Неоднократно выписывались штрафы

Как выяснило наше издание, ремонт стоящего в самом начале туристической улицы Старо-Татарской слободы дома затронет как фасад, так и кровлю. В паспорте объекта генеральным подрядчиком и заказчиком значится ООО «Кадастровое дело», директором которого является Ильфар Каюмов. Также обозначены сроки выполнения работ: начало — 1 июня, окончание — 1 октября 2022 года.

Как рассказал «Реальному времени» Каюмов, в 2021 году здание прошлого века постройки пришло в негодное состояние — крыша обвалилась, стены также продолжают рушиться. После вскрытия кровли обнаружились обгоревшие стропила. Выяснилось, что здание пережило пожар. Владелец решил восстановить кровлю в том облике, какой она была до пожара.

По словам собеседника, здание не функционирует уже с прошлого года. Неоднократно выписывались штрафы со стороны городской администрации, чтобы фасад был отремонтирован.

«Когда мы отбивали штукатурку, то обнаружили трещины»

По проекту, в ходе ремонта запланировано устройство новой крыши и укрепление стен. Также будет проведена красивая окантовка лепниной по периметру здания. Здание не внесено в реестр объектов культурного наследия, отметил собственник. Действительно, в списках его нет, в отличие, скажем, от соседнего дома купца Казакова.

— Здание было в ужасном состоянии. Когда мы отбивали штукатурку, то обнаружили трещины. По расчетам проектировщиков, чтобы здание дольше служило, кирпич на крыше необходимо заменить. А чтобы сохранить облик города, крыша нашего здания должна сочетаться с крышей соседнего здания, — пояснил собеседник издания.

Уточняя запланированные сроки работ, Каюмов заверил, что капремонт рассчитывают завершить уже в течение месяца. Сроки до 1 октября указаны на всякий случай, если вдруг возникнут непредвиденные обстоятельства, чтобы ордер вновь не пришлось продлевать.

Работы выполняет само ООО «Кадастровое дело». Собеседник уточнил, что проект капремонта согласовывали еще с прошлого года. За это время стоимость материалов подскочила в 2—3 раза.

— Мы оказались в затруднительной ситуации. Но могу гарантировать — здание будет красивым однозначно, несмотря на все обстоятельства, — подчеркнул собственник, заверив, что дом после капремонта станет украшением улицы. — Мы изо всех сил стараемся, чтобы наше здание было красивым. Моя фамилия Каюмов, мы делаем капремонт здания на Каюма Насыри, да и в принципе мне эта улица очень нравится. Мне хочется внести свою лепту в украшение центральной части нашего прекрасного города, — заверил бизнесмен.

Кристина Иванова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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 комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 16:03
    Живу рядом, очень рада, что наконец-то начали ремонтировать это здание.
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  • Анонимно 17:55
    там очень сложный рельеф, не удивительно, что дом рассыпается. И действительно хорошо, чо за него взялись
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  • Анонимно 18:05
    что в этом доме красивого прямоугольный обыкновеный старый уже сносить его надо и сквер на его месте
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  • Анонимно 18:09
    В центре много запущенных зданий, хорошо было бы, если предприниматели участвовали в их восстановлении. А так, молодцы! Плюс еще одно красивое здание на этой туристической улице.
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    Анонимно 19:00
    что красивого увидели? А? обыкновеный домик каких миллионы
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  • Анонимно 18:58
    вот и прекрасно, что будет красивым! вообще город у нас красивый, одно удовольствие гулять
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Новости общества

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