«Могу гарантировать — здание будет красивым»: исторический дом на Каюма Насыри спасают от разрушения

Фото: Радиф Кашапов

В «Реальное время» обратились читатели, чтобы выяснить ситуацию с домом по адресу Каюма Насыри, 1/5б. Там, судя по объявлению, начался ремонт, в ходе которого была снята крыша. Как объясняет собственник объекта, его спасают от разрушения.

Неоднократно выписывались штрафы

Как выяснило наше издание, ремонт стоящего в самом начале туристической улицы Старо-Татарской слободы дома затронет как фасад, так и кровлю. В паспорте объекта генеральным подрядчиком и заказчиком значится ООО «Кадастровое дело», директором которого является Ильфар Каюмов. Также обозначены сроки выполнения работ: начало — 1 июня, окончание — 1 октября 2022 года.

Как рассказал «Реальному времени» Каюмов, в 2021 году здание прошлого века постройки пришло в негодное состояние — крыша обвалилась, стены также продолжают рушиться. После вскрытия кровли обнаружились обгоревшие стропила. Выяснилось, что здание пережило пожар. Владелец решил восстановить кровлю в том облике, какой она была до пожара.

По словам собеседника, здание не функционирует уже с прошлого года. Неоднократно выписывались штрафы со стороны городской администрации, чтобы фасад был отремонтирован.



«Когда мы отбивали штукатурку, то обнаружили трещины»

По проекту, в ходе ремонта запланировано устройство новой крыши и укрепление стен. Также будет проведена красивая окантовка лепниной по периметру здания. Здание не внесено в реестр объектов культурного наследия, отметил собственник. Действительно, в списках его нет, в отличие, скажем, от соседнего дома купца Казакова.



— Здание было в ужасном состоянии. Когда мы отбивали штукатурку, то обнаружили трещины. По расчетам проектировщиков, чтобы здание дольше служило, кирпич на крыше необходимо заменить. А чтобы сохранить облик города, крыша нашего здания должна сочетаться с крышей соседнего здания, — пояснил собеседник издания.

Уточняя запланированные сроки работ, Каюмов заверил, что капремонт рассчитывают завершить уже в течение месяца. Сроки до 1 октября указаны на всякий случай, если вдруг возникнут непредвиденные обстоятельства, чтобы ордер вновь не пришлось продлевать.

Работы выполняет само ООО «Кадастровое дело». Собеседник уточнил, что проект капремонта согласовывали еще с прошлого года. За это время стоимость материалов подскочила в 2—3 раза.



— Мы оказались в затруднительной ситуации. Но могу гарантировать — здание будет красивым однозначно, несмотря на все обстоятельства, — подчеркнул собственник, заверив, что дом после капремонта станет украшением улицы. — Мы изо всех сил стараемся, чтобы наше здание было красивым. Моя фамилия Каюмов, мы делаем капремонт здания на Каюма Насыри, да и в принципе мне эта улица очень нравится. Мне хочется внести свою лепту в украшение центральной части нашего прекрасного города, — заверил бизнесмен.

