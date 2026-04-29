Замглавы администрации Уфы арестовали по делу мэра города Ратмира Мавлиева

20:22, 29.04.2026

Советский районный суд города избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля 2026 года

Фото: Артем Дергунов

В Уфе задержали заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации города в рамках расследования уголовного дела мэра Ратмира Мавлиева. Об этом сообщает ТАСС.

Советский районный суд города избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля 2026 года. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, он причастен к незаконному отчуждению земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории санатория «Радуга».

взято с сайта gorodufa.ru

В 2025 году глава администрации, используя свои полномочия в сфере градостроительства, потребовал от представителя строительной компании передать ему взятку в виде услуг имущественного характера. Речь шла о приобретении за счет застройщика упомянутого земельного участка стоимостью свыше 13 миллионов рублей с последующим оформлением прав в интересах мэра.

Наталья Жирнова

Читайте также