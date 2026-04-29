Захарова: страны НАТО, расположенные на Черном море, несут за него ответственность

Официальный представитель МИД России заявила, что черноморским странам НАТО следует задуматься о своей поддержке действий киевского режима

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что черноморским странам НАТО следует задуматься о своей поддержке действий киевского режима, которые, по ее словам, имеют террористический характер.

Захарова отметила, что страны НАТО, расположенные на берегу Черного моря, несут коллективную ответственность за поставки вооружения и финансирование Украины. Она подчеркнула, что такие действия приводят к ударам по морю, которое омывает их страны, и наносят экологический ущерб.

Захарова также указала на игнорирование этой ситуации международными организациями и правозащитными структурами.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что удары ВСУ по Туапсе могут иметь серьезные экологические последствия, а пресс-секретарь президента Песков заявил, что удары по нефтехранилищам в Туапсе усугубляют дефицит нефти.

Напомним, что 28 апреля в Туапсе после падения БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. В городе только недавно потушили пожар на территории морского терминала, вследствие чего там выпал черный налет после дождя, а в воздухе зафиксировали превышение концентрации вредных веществ.

