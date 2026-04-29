Главу отдела Госалкогольинспекции РТ обвинили во взятках на 857 тыс. рублей

По версии следствия, он через посредников получил взятки на общую сумму 857 тыс. рублей от руководителей двух фирм

Прокуратура Ново-Савиновского района города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 3 пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, обвиняемый, будучи начальником отдела лицензирования Госалкогольинспекции Татарстана, через посредников получил взятки на общую сумму 857 тыс. рублей от руководителей двух фирм за гарантированную выдачу лицензий на торговлю алкогольной продукцией в отношении 12 объектов розничной продажи алкогольной продукции в обход установленного законом порядка.

Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

Ариана Ранцева