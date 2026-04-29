Банк «Аверс» подвел итоги 2025 года

В Казани состоялось заседание Годового Общего собрания акционеров АО Банк «Аверс»

Сегодня, 29 апреля, в Казани состоялось заседание Годового Общего собрания акционеров АО Банк «Аверс», на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2025 год. Был утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также избраны Совет директоров Банка «Аверс» и ревизионная комиссия.

Высокие финансовые показатели и рост позиций в рейтинге

2025 год оказался сложным для экономики страны. Пиковое значение ключевой ставки совпало с ростом инфляции и усилением санкционного давления, что затронуло и работу банковского сектора России. Тем не менее это не помешало Банку «Аверс» в отчетном году укрепить свои позиции на рынке. По данным портала banki.ru, Банк «Аверс» входит в число 40 крупнейших банков РФ по размеру активов и собственного капитала и на 1 января 2026 года занимает 39-е и 40-е места соответственно.

Укрепление позиций на рынке

— Высокий уровень кредитного рейтинга от ведущих рейтинговых агентств, сильные позиции по капиталу, фондированию и ликвидности, высокий уровень деловой репутации способствуют укреплению доверия к Банку со стороны клиентов, что позволяет расширять клиентскую базу и достигать высоких показателей деятельности, — отметила председатель правления Аида Волкова, оценивая итоги минувшего года.

Стратегическими задачами бизнеса в 2025 году были увеличение объемов кредитования для усиления рыночных позиций, сохранение высокого качества кредитного портфеля, предоставление широкого спектра услуг в сфере расчетно-кассового обслуживания и управления ликвидностью. Банк активно работал над укреплением своих позиций в роли надежного партнера и контрагента на фондовом, валютном и денежном рынках.

Модернизация инфраструктуры

Банк продолжил системную реализацию стратегии технологического развития, направленную на повышение операционной эффективности, расширение цифровых сервисов и укрепление надежности ИТ-инфраструктуры.

Основные усилия были сосредоточены на завершении ключевых проектов автоматизации, внедрении новых клиентских продуктов и переходе на качественно новый уровень технологической зрелости. Банк расширил перечень услуг, предоставляемых клиентам с использованием систем дистанционного банковского обслуживания и процессинга.

Планы развития Банка «Аверс»

— Мы готовы к новым вызовам и уверены, что справимся с реализацией поставленных перед Банком задач, — отметила Аида Волкова, выступая перед акционерами. — Наши ключевые цели — сохранить надежность и обеспечить клиентам высокий уровень сервиса, уделяя особое внимание совершенствованию технологических решений.