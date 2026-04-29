Пошлину за прием в гражданство РФ хотят поднять в 12 раз — до 50 тыс. руб.

Также предлагается в 8 раз увеличить пошлину за разрешение на временное проживание

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства РФ о кратном повышении пошлин для мигрантов, в том числе за прием в российское гражданство — в 12 раз. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

— Ждем от правительства внесения законопроекта, которым предлагается повысить пошлины: в 12 раз за прием в российское гражданство — с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей; в 8 раз за выдачу разрешения на временное проживание — с 1 920 до 15 тыс. рублей; в 5 раз за выдачу вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей. А также существенно увеличить ряд других налоговых пошлин для мигрантов, — написал Володин.

После поступления законопроекта в Госдуму, по его словам, он будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Ариана Ранцева