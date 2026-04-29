В аэропорту Казани задержаны вылет и прилет более 30 рейсов

Вылет и прилет более 30 рейсов задерживается в международном аэропорту Казани, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

На вылет задержаны пять рейсов в Москву, три в Санкт-Петербург, по два в Ташкент и Стамбул, по одному — в Душанбе, Тбилиси, Краснодар, Волгоград, Минеральные Воды и Сочи.

Задерживается прилет пяти рейсов из Москвы, трех из Санкт-Петербурга, двух из Стамбула, по одному — из Екатеринбурга, Душанбе, Омска, Ташкента, Бишкека, Барнаула, Бохтара, Нового Уренгоя, Минеральных Вод и Волгограда.

Ранее в Росавиации сообщили, что около 04:00 мск в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ариана Ранцева