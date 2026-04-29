Обработка парков от клещей в Альметьевске отложена до 5 мая

В администрации такое решение объяснили погодными условиями

Фото: Максим Платонов

Обработка от клещей в Альметьевске так и не состоялась: акарицидная обработка городских парков в городе была перенесена с 27 апреля на 5 мая из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила администрация.

Погодные факторы, такие как дождь и низкие температуры, могут существенно снизить эффективность применяемых препаратов, поэтому было принято решение о переносе сроков обработки.

Обработке подлежат парк «Здоровье», парк «Комсомольский» и территория Каскада прудов. Жителей просят не посещать эти территории в день проведения работ, исключить прогулки детей и выгул домашних животных в зонах обработки, а также избегать контакта с обработанной травой до ее полного высыхания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наталья Жирнова