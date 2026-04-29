Елена Стрюкова: «Уход федеральных операторов из ТЦ Закамья приведет к падению посещаемости»

Обзор рынка коммерческой недвижимости Набережных Челнов за I квартал 2026 года

В I квартале 2026 года рынок коммерческой недвижимости Набережных Челнов демонстрирует разнонаправленные тенденции: в торговой недвижимости уровень вакантности сохранился на отметке 8%, но ожидается его рост из‑за оптимизации ретейла; в складском сегменте вакантность выросла до 18,4%, а в офисном остается крайне низкой (0,4%) при стабильных ставках аренды. Строятся новые логистические объекты, при этом спрос на качественные офисы превышает предложение, сообщила полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт подводит итоги рынка недвижимости Набережных Челнов за I квартал 2026 года.



ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

В I квартале 2026 года уровень вакантности в торговых центрах Набережных Челнов сохранился на отметке 8%. В количественном выражении совокупная площадь свободных торговых площадей в качественных торговых центрах города достигла чуть более 10 тыс. кв. м. Наибольшее количество новых вакантных площадей наблюдается в ТЦ «Сити Молл», где вакантность увеличилась на 1 п. п. по сравнению с IV кварталом 2025 года.

Открытия новых магазинов

«Сити Молл»: Chado, Hookan market, SmartOn, ИКЕ

«Палитра» «Штурм»

«ТК» «Топган»



Общее количество открытий новых магазинов в первом квартале составило шесть. При этом в течение I квартала было закрыто 11 магазинов. Отметим закрытие бренда «Л’Этуаль» в ТЦ «Сити Молл» и Glэm в Sunrise city. В Казани новых магазинов в качественных торговых центрах за первый квартал открылось 13, а закрытий было 28.

В целом в течение 2026 года ожидается заметное изменение состава арендаторов торговых центров Набережных Челнов. Также возможен рост уровня вакантности в связи с повсеместной оптимизацией ретейла.

Новости и тенденции:

В ТЦ Green на проспекте Вахитова был закрыт один из шести супермаркетов сети «Перекресток». На его месте планируется открытие дискаунтера «Находка».

В Елабуге планируют открыть термы. Объект находится на месте долгостроя на проспекте Нефтяников. Строительство терм начали еще в 2019 году, но после пандемии оно не продолжилось. В прошлом году недострой приобрел новый собственник. Открытие планируется к лету 2026 года.

Закрытие крупных федеральных операторов на рынке торговых центров Закамья приведет к значительному увеличению уровня вакантности и падению посещаемости объектов, так как крупные арендаторы, как правило, являются трафикообразующими арендаторами торговых центров, особенно в малых городах.

* Торговые центры общей площадью свыше 3 000 кв. м

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Уровень вакантности в I квартале 2026 года составил 18,4%, увеличившись более чем на 5% в сравнении с концом 2025 года. Данный показатель близок к уровню вакантности в Казани, что сигнализирует о дисбалансе спроса и предложения. Высвобождение значительной доли складских площадей на рынке, где присутствие федеральных арендаторов и крупных пользователей складов ограничено, может стать маркером для девелоперов о приостановлении реализации проектов.

При увеличении уровня вакантности ставки аренды остались на прежнем уровне. Изменения средней ставки аренды следует ожидать к концу второго или третьего квартала, когда будут введены в эксплуатацию строящиеся складские комплексы.

Новости и прогнозы:

В Тукаевском районе активно ведется строительство нового промышленного парка «Мелекес». Площадь земельного участка — 100 гектаров, он разделен на 170 участков. Первая линия отведена под коммерцию, начиная со второй — под производство и склады.

В конце 2025 года проект первой очереди логистического комплекса им. Дэн Сяопина получил положительное заключение экспертизы. Общая площадь складских помещений составит около 100 тыс. кв. м.

Ожидается рост уровня вакантности в течение года при увеличении средней ставки аренды. Увеличение обусловлено индексацией по уже заключенным договорам аренды и введением в эксплуатацию новых объектов, на которые ставка будет выше, чем по заключенным договорам.

*Экспертная оценка Perfect RED

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

В I квартале 2026 года уровень вакантности в бизнес-центрах города сохранился на прежнем уровне. Ставка сохранилась на уровне 950 руб./кв. м в месяц, включая НДС (где применимо) и расходы на эксплуатацию.

Информации о строительстве новых объектов в I квартале не было. Ввиду промышленной направленности города строительство полноценных автономных бизнес-центров не является главной потребностью. Наибольшее количество выданных разрешений — на строительство в сфере промышленных объектов и складов. Как правило, они предполагают выделение площади под административно-бытовой комплекс, который может использоваться как офис.

Также, ввиду отсутствия достаточного количества качественных офисных центров в городе, малый и средний бизнес обращает внимание на объекты стрит-ретейла, ставка в которых находится примерно на том же уровне, что и в бизнес-центрах.

В первом квартале текущего года наша компания получила запрос на аренду офиса класса А площадью 350—400 кв. м свободной планировки. Найти подходящий вариант по требованиям арендатора пока не удалось, что свидетельствует о дефиците качественного предложения.

Новости и прогнозы:

Рынок офисной недвижимости в Набережных Челнах является наиболее стабильным и подвержен меньшей турбулентности. Во многом это связано с преобладающей долей местных арендаторов, которые являются пользователями офисов. Поэтому ожидать сильного роста вакантности в течение года не следует.

Значительного роста ставок аренды в течение года ожидать не приходится. Их увеличение возможно в рамках ежегодной индексации и в связи с выходом на рынок офисов, которые до текущего момента были заняты арендаторами.

*Здесь и далее ставка аренды указана, включая НДС и OpEx.