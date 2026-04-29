«Ак Барс» и «Металлург» сыграют в Казани третий матч полуфинала Кубка Гагарина
Встреча в «Татнефть Арене» начнется в 19.30 по московскому времени
Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с «Металлургом» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в казанской «Татнефть Арене» начнется в 19.30 по московскому времени.
После двух матчей в Магнитогорске счет в серии равный — 1:1. В первой встрече победил «Ак Барс» (5:2), во второй казанцы проиграли хоккеистам «Металлурга» (2:4). В полуфинале Кубка Гагарина серии продолжаются до четырех побед одной из команд.
В прямом эфире матч из Казани покажут федеральный телеканал «Матч ТВ», а также местные ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19.30 по мск. Ответная игра в столице Татарстана состоится 1 мая в 15.00 мск.
В истории КХЛ команды провели между собой 82 очных поединка, в которых 42 раза победили игроки «Ак Барса».
