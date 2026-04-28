Исторический ландшафт, проработка прогулочных маршрутов: в Казани «докрутили» проект набережной Кабана

Жителям предлагают проголосовать за новые общественные пространства, которые нужно благоустроить

Сегодня казанцам презентовали обновленный проект третьей очереди набережной Кабана. Первоначальная концепция территории была доработана после общения с экспертами и жителями Казани, рассказала директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова на брифинге в Кабмине. Жители Казани уже могут выбрать новые общественные пространства для благоустройства — недавно стартовало соответствующее голосование. Заявить о том, какую локацию нужно привести в порядок, могут все жители республики — по всему Татарстану доступно 178 объектов на выбор. Подробнее — в материале «Реального времени».

178 объектов для благоустройства — на выбор татарстанцев

В России стартовало голосование за выбор объектов благоустройства — решить, какие точки притяжения приведут в порядок в их городах, приглашают и татарстанцев. Предварительно от граждан поступило 285 идей по локациям, которые, по их мнению, должны войти в список. Органы местного самоуправления подготовили перечень из 178 общественных пространств, 20 из которых были включены по предложениям граждан. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Как рассказала директор Института развития городов республики Наиля Нагуманова, в число представленных объектов вошли:

парки и скверы — 38,9%;

уличные пространства — 24,4%;

набережные и пляжные зоны — 17,4%;

территории, прилегающие к соцобъектам ,— 14,7%;

природные объекты — 4,6%.

То, что почти четверть объектов — это улицы и бульвары, не случайно. «Улицы — это те транзитные пространства, которые человек пересекает каждый день», — объяснила докладчица. То есть татарстанцам решили дать возможность выбрать пространство, с которым они сталкиваются постоянно.



Почему не все победители реализуются на следующий год после голосования?

Жители Набережных Челнов и Нижнекамска могут выбрать один из шести объектов, Альметьевска — из семи. В частности, один из доступных вариантов — это реорганизация Альметьевского больничного городка. В Казани на голосование вынесли 24 общественных пространства, охватывающие все районы города. На сегодня свои голоса уже отдали более 30 тыс. человек, рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— Ежегодно говорю о том, почему не все победители реализуются на следующий год после голосования. Здесь три причины. Первая — это завершение начатых ранее пространств, которые нам важно донасытить зонами и выполнить все обязательства, которые мы взяли на старте. Вторая — это проведение предварительных работ перед началом благоустройства. Такое происходит, если мы говорим о водных объектах или об объектах с подземным заложением сетей, когда они требуют реконструкции. <...> Ну и, конечно же, конкурсные обязательства победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды по малым городам и историческим поселениям. Когда мы формируем заявки, мы берем на себя обязательства, которые должны исполнить, чтобы комплексно реализовать проекты, — объяснила Наиля Нагуманова.

Как обновили проект третьей очереди набережной Кабана

Одну только третью очередь набережной Кабана выносили на голосование несколько раз подряд, напомнила директор Института развития городов республики. Сегодня она презентовала обновленный проект этой знаковой для Казани территории. Созданием проекта занимались архитектурные бюро Wowhaus и «АрхДесант» под кураторством Института развития городов Татарстана и мэрии Казани.

Первоначальная концепция территории была доработана после общения с экспертами и жителями Казани. Изменения направлены на усиление связи с историческим контекстом и более детальную проработку прогулочных маршрутов. Так, было решено максимально сохранить привычный ландшафт береговой линии. В частности, внимание уделили местам отдыха под ивами. Специалисты пересмотрели конфигурацию пешеходных маршрутов и перенесли часть проектируемых настилов с воды на берег.

Конфигурация настилов теперь выстроена так, чтобы взгляд во время прогулки всегда был направлен на главные архитектурные доминанты Казани. Жители и гости города смогут полюбоваться на мечеть, префектуру Старого города, новое здание театра им. Камала.



Детальной проработке подвергся дендроплан, учитывающий особенности прибрежной экосистемы. На первом этапе внимание сосредоточат на водной глади: продуманы зоны высадки водных растений, которые сформируют систему водных садов. Озеленение склона оставят на второй этап. В районе завода братьев Крестовниковых создадут техническое помещение для обслуживания новой системы освещения набережной. Оно будет вписано в естественный ландшафт.

Работы будут проведены в два этапа. Первый рассчитан на период до конца 2026 года. В списке запланированных работ — создание водных садов и смотровых площадок. Для связи уровней обустроят три ключевых подъема: в районе завода братьев Крестовниковых, со стороны улицы Марджани и по улице КСК.

Второй стартует в 2027-м. Он затронет верхний променад и будет направлен на организацию пешеходной зоны, затрагивающей все полотно улицы Марджани. Будет реорганизована транспортная схема улицы, включающая велосипедное и автомобильное движение. Предполагается также реконструкция инженерных сетей, в том числе электро— и водоснабжения и сетей ливневой канализации.

Напомним, изначально проект третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан представили в феврале. Тогда сообщалось, что, по предварительным расчетам, первый этап обойдется примерно в 1,5 млрд рублей.

Три способа отдать свой голос

Принять участие в голосовании жители могут тремя способами:

на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru;

через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»;

через волонтеров. Встретить их можно в парках и скверах, на общественных мероприятиях и спортплощадках. У каждого волонтера будет скачано специальное приложение «Госуслуги. Волонтер».

По словам Марата Айзатуллина, в этом году в республике планируют благоустроить 51 общественное пространство. В частности, шесть локаций — это победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025-м, финансирование по ним уже начали осваивать. Как следует из презентации, в целом работы обойдутся в 2,5 млрд рублей.

С 2015 по 2025 год в республике благоустроили 441 объект. Общая сумма финансирования составила порядка 29 млрд рублей.

