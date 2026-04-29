На набережной озера Нижний Кабан в Казани с 1 мая заработают барбекю-зоны

В Казани с 1 мая на обновленной части набережной озера Нижний Кабан жители и гости города смогут вновь арендовать барбекю-зону для проведения пикника или праздника на свежем воздухе.

Площадка включает в себя три пикниковые зоны, в каждую из которых входит мангал, стол, скамьи и зонт. Максимальная вместимость каждой из зон — шесть человек, сообщили в дирекции парков и скверов.

Ариана Ранцева