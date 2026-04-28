Гущин об инвестициях в ОКН малых городов: маржинальность поддержит туризм

Власти республики готовы отдать 41 объект культурного наследия на льготных условиях, из них 14 усадьб могут привлечь кредиты под 6% годовых

«Сладкие» для инвесторов объекты культурного наследия, как правило, сконцентрированы в центре крупных городов. Но в этих локациях, как показывает практика, есть дефицит земли (для расширения проекта застройки, — прим. ред.). Зато в глубинке — в Бугульме, Буинске или Спасском районе исторические объекты можно воссоздавать с учетом развития туристических маршрутов», — объяснял их преимущества председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Власти республики готовы передать инвесторам 41 объект культурного наследия, но они находятся в малых городах — Чистополе, Елабуге, Бугульме. Предполагаемая окупаемость — 7-8 лет, приватизация запланирована до конца 2030 года. В настоящее время за счет частного капитала функционируют 25 объектов культурного наследия в Казани, куда вложено больше 3 млрд рублей.

«Очередь за такими объектами не стоит»

Татарстан включается в федеральную программу восстановления объектов историко-культурного наследия, предусматривающую передачу объектов недвижимости частным инвесторам за 1 рубль. Программа стартовала по указанию президента России Владимира Путина, поручившего восстановить не менее тысячи объектов культурного наследия в стране к 2030 году. Оператором выступает ПАО «Дом.РФ»: через него инвесторы могут получить льготное кредитование проектов по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Шесть крупных федеральных банков, готовы предоставить инвесторам кредиты под 6—9% годовых (ставка зависит от площади объекта культурного наследия, менее 200 кв. м. — от 6%).

«Наша цель заключается не просто в реставрации исторических объектов, а в придании им нового дыхания, новой жизни. Их восстановление поможет повысить привлекательность местности для туристов и гостей», — сообщила Талия Минуллина, объясняя смысл участия Татарстана в федеральной программе. В настоящее время на платформе «Наследие.Рф» собрана актуальная информация о 1 600 объектах, которые находятся в плачевном состоянии в 81 субъекте РФ.

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия совместно с АИР отобрал для передачи инвесторам 41 объект культурного наследия, сообщил его председатель Иван Гущин. Информация о них включена в инвестиционную карту РТ.

«Это те объекты, которые мы готовы передать за один рубль инвесторам. Они находятся в обветшалом состоянии и нуждаются в восстановлении за счет частных средств», — добавила Талия Минуллина. Большая часть — 20 объектов — находится в Чистополе, пять — в Елабуге, четыре — в Тетюшах, по два — Бугульме и Балтасинском районе. Осуществить приватизацию планируется до конца 2030 года. При этом частные инвесторы обязаны будут в течение полутора лет разработать проектную документацию , и в течение 2,5—3 лет провести реставрационные работы. Всего в республике насчитывается свыше 2,3 тысячи объектов историко-культурного наследия, но под льготные условия приватизации решили передать те, которые находятся в бедственном состоянии. Возможно, что без льгот инвесторы не стали бы проявлять интерес. «Очередь за такими объектами не стоит», — заметил Иван Гущин.

Усадьбы, купеческие дома превратят в бутиковые отели

Что именно решили передать в руки частных инвесторов? К примеру, в Спасском районе в обветшалом состоянии находится главный дом усадьбы помещиков Молостовых, памятник архитектуры первой половины XIX века. «Эту усадьбу строил участник Отечественной войны 1812 года. Затем с 1920-го по 1962 год в нем размещался детский дом, а с 1989 года средняя школа», — рассказала Талия Минуллина.

После реставрации частный инвестор может открыть в нем отель. Местные власти готовы присоединить к этому участку еще территорию с выходом к воде.

«За совсем малую цену в месте нахождения объекта ЮНЕСКО инвестор получит прекрасное сооружение. Где он сможет подобное приобрести», — рассуждала Талия Ильгизовна.

В Нижнекамском районе можно будет приобрести усадьбу генерала Крыжановского — памятник загородной купеческой архитектуры на рубеже XIX—XX веков.

В Чистополе знаковым объектом является дом купца Лузинова, в котором воплощены вкусы состоятельных горожан XIX века.





В Бугульме готовы отдать гостиницу купца Афанасьева.

«Посмотрите, какая прелесть! Это же действительно маленькое архитектурное чудо. Образец конца XIX века. На первом этаже долгое время находился государственный банк, денежное место и торговые лавки. На втором — гостиница. Опять-таки можно использовать под бутиковый отель», — рассказывала Талия Минуллина. — 14 усадеб по всей Республике Татарстан, которые подпадают под финансирование по ставке 6% годовых, так как их площадь менее 200 кв. метров.

«Стоимость реставрации достаточно кусачая»: Татарстан поможет с сетями и проектом

Условия передачи объектов таковы: земельный участок на время реставрации передается инвестору в аренду за 1 рубль в год с последующим правом выкупа после проведения всех ремонтных реставрационных работ. И тоже по льготной цене — 20% от кадастровой стоимости, пояснил Иван Гущин. Плюс к этому, по решению Рустама Минниханова, будут выделяться средства на проектирование. Такие преференции получили шесть объектов в Елабуге, рассказал Гущин. Минстрою дано поручение проработать подведение инженерных коммуникаций, добавил он. «Вот такое пакетное предложение. Да, за рубль, но мы понимаем, почему мы это делаем. Сегодня стоимость реставрации достаточно кусачая, да еще плюс волокита с документами».

Инвестиции на долгую перспективу

На какую доходность могут рассчитывать инвесторы? «Это зависит от месторасположения и назначения объекта. Но надо понимать, что сроки окупаемости могут быть большими: при самом хорошем раскладе 6—8 лет», — сообщила Талия Минуллина. В качестве примера она привела отель «Тасиго» в центре Казани, созданный турецкими инвесторами при реставрации Шамовской больницы.

«Их пригласили выступить на предстоящем Петербургском экономическом форуме. Этому объекту свыше 5 лет, но до сих пор его обсуждают на федеральных площадках как лучшую практику в нашей стране. И, честно, он потратил немало средств, чтобы восстановить этот объект», — восхитилась глава АИР.

Почему объекты культурного наследия Казани не попали в федеральную программу? По словам Ивана Гущина, 66 объектов будут выставлены на коммерческие торги, их подготовку ведет МЗИО РТ. «Сладкие» для инвесторов объекты культурного наследия, как правило, сконцентрированы в центре крупных городов. Но в этих локациях, как показывает практика, есть дефицит земли (для расширения проекта застройки, — прим. ред.). Зато в глубинке — в Бугульме, Буинске или Спасском районе исторические объекты можно воссоздавать с учетом развития туристических маршрутов», — объяснил разницу председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В настоящее время за счет частного капитала функционирует 25 объектов культурного наследия в Казани, куда вложено больше 3 млрд рублей. «За 2 года мы реализовали 25 объектов культурного наследия. Это очень большие показатели в целом по России. И инвестиционная повестка на самом деле у нас позитивная. И инвестиционный климат, я считаю, с точки зрения привлечения инвестиций на объекты культурного наследия, осязаемый и рентабельность показывается достаточно высокая по объекту», — заверил Гущин.

По его словам, инвесторов зовут не по принципу «Давайте купите что-нибудь». «Нет, здесь отбор по месту расположения объектов, даже по улицам. К примеру, на ул Профсоюзной восстановлен комплекс зданий Хлебного базара. На Баумана — совсем другой бэкграунд. Если говорить про историческое здание «Соболевские номера» рядом с ЦУМом, то его инвестором выбран ГЖФ. Он не попал в федеральную программу», — рассказал Гущин. Сейчас готовят проект реконструкции этого объекта, который имеет статус ценного градоформирующего сооружения и находится под государственной охраной. «Это расселенное аварийное жилье, как и Мергасовский дом. Им занимается ГЖФ. Сейчас проект находится в разработке, к концу года планируем принять окончательное решение, — рассказал Иван Гущин.