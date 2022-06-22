На проведение Татарстанского нефтегазохимического форума потратят 30 миллионов рублей

Татарстанский нефтегазохимический форум, который пройдет в Казани с 31 августа по 3 сентября, обойдется в 30 миллионов рублей. Основными зарубежными гостями станут нефтегазохимические предприятия Турции, Китая и из среднеазиатских государств, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

Он призвал подготовить форум на высшем уровне, а руководителей компаний попросил принять активное участие в создании корпоративных экспозиций, чтобы «были видны перспективы развития».

— Это должен быть самый лучший форум. Тем более в нем будет участвовать ГК «СИБУР», — сказал Рустам Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

За подготовку форума ответственен Минпромторг Татарстана. Как сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, общее количество гостей может составить 200 человек.

В этом году планируется провести «День поставщика» с ОАО «Зарубежнефть» и ПАО «Газпром». Общий бюджет Татарстанского нефтегазохимического форума определен в 30 миллионов рублей, из которых 10 миллионов выделено бюджетом Татарстана. Остальные 60% планируется собрать за счет участников, добавил Коробченко.

Напомним, в 2022 году форум будет посвящен цифровой трансформации нефтегазовой промышленности Татарстана. Как и в прошлом году, он развернется в «Казань Экспо».



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Луиза Игнатьева