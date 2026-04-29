Минобороны РФ: потери ВСУ за сутки составили порядка 1 120 военных
Министерство обороны России провело брифинг, в ходе которого сообщило о новых данных за сутки. Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.
Средства противовоздушной обороны РФ сбили за сутки 10 управляемых авиабомб и 303 беспилотника ВСУ самолетного типа. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 120 военных за сутки.
Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили в течение суток места сборки, хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ.
