СБ РФ: США используют ОЗХО как инструмент своих интересов

Материальных доказательств наличия химического оружия в Сирии нет, риски фабрикаций Запада по этой теме сохраняются

Совет безопасности России сделал ряд заявлений, касающихся ситуации вокруг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и сирийского химического досье.

В ведомстве утверждают, что США и их союзники продолжают целенаправленно использовать ОЗХО как инструмент реализации своих геополитических интересов и задач. Кроме того, по мнению СБ РФ, Запад не хочет закрывать сирийское химическое досье, стремясь сохранить рычаги давления на власти в Дамаске.

В заявлении подчеркивается, что материальных доказательств наличия химического оружия в Сирии нет, при этом сохраняются риски фабрикаций Запада по этой теме. Также в СБ РФ отметили, что эффективность миссии ОЗХО в Сирии стремится к нулю с точки зрения поиска реальных угроз из-за политической ангажированности самой организации.



Ариана Ранцева