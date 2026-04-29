В Буинске строится современная школа на 192 места за 766 млн рублей

В Буинске продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 192 учащихся. Работы стартовали в 2025 году, а общий объем финансирования проекта составил более 766 миллионов рублей, сообщает Минстрой РТ.

На текущий момент строители выполняют комплекс работ по монтажу инженерных систем, проводят утепление и облицовку здания, осуществляют вертикальную планировку территории и обустройство чердачного помещения. После завершения основных строительных работ планируется закупка необходимого оборудования и инвентаря для образовательного учреждения, а также проведение благоустройства прилегающей территории.

Стоит отметить, что строительство новой школы является частью программы по развитию образовательной инфраструктуры в Татарстане. В 2026 году в регионе запланирован капитальный ремонт около 170 образовательных учреждений в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети». Напомним, что на нацпроекты Татарстана предусмотрено 53,8 млрд рублей в 2026 году.

Наталья Жирнова