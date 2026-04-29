В Казани из-за марафона изменят маршруты 25 автобусов

С 5:00 до 11:00 2 мая движение транспорта от улицы Декабристов в центр города будет изменено

В столице Татарстана временно изменятся схемы движения общественного транспорта в связи с проведением Казанского марафона. С 1 по 3 мая будут скорректированы маршруты автобусов № 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 22, 29, 28а, 30, 31, 35, 35а, 43, 47, 54, 71, 74, 75, 91, а также троллейбусов № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12.

С 5:00 до 11:00 2 мая изменения движения транспорта от улицы Декабристов в центр города затронут автобусы № 1, 2, 5, 6, 10, 15, 22, 28, 28а, 29, 30, 31, 35, 35а, 47, 54, 71, 74, 75, 89, 91. Автобусы № 28 и 28а в этот день не будут ходить.

С 5:00 до 15:00 3 мая автобусы № 28, 28а и 75 приостановят движение. Остальные маршруты будут следовать по измененным схемам.

Для каждого из трех дней в сообщении приведены подробные схемы движения в прямом и обратном направлениях, различающиеся для разных маршрутов и периодов.

Ариана Ранцева