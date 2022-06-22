«Казанский Гипронииавиапром» возглавил московский девелопер Андрей Опарин

«Технодинамика» доверила оперативное управление КазГАП имени Бориса Тихомирова профессиональному строителю из столицы России

Спустя два года после скоропостижной смерти гендиректора АО «Казанский Гипронииавиапром» Бориса Тихомирова наконец-то стало известно имя нового руководителя ведущего проектного института в сфере ОПК. Как выяснило «Реальное время», российский оборонный холдинг «Технодинамика» назначил на эту должность подмосковного строителя-девелопера Андрея Опарина. Именно под его руководством КазГАП предстоит форсировать затянувшуюся модернизацию Казанского авиазавода имени Горбунова и предприятий специальной химии холдинга «Техмаш».

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«Казанский Гипронииавиапром им Б.И. Тихомирова» возглавил профессиональный строитель и девелопер 50-летний Андрей Опарин из Подмосковья. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в администрации компании.

— Совет директоров «Казанский Гипронииавиапром им Б.И. Тихомирова» утвердил его назначение еще два месяца назад — 29 апреля 2022 года, и с этого момента он приступил к исполнению служебных обязанностей, — пояснили в КазГАП.

«Казанский Гипронииавиапром им Б.И. Тихомирова» возглавил профессиональный строитель и девелопер 50-летний Андрей Опарин из Подмосковья

Кто входит в совет директоров, в аппарате КазГАП не стали раскрывать, но добавили: предприятие находится под контролем «Технодинамики». По словам собеседников, с назначением нового гендиректора оборонный холдинг снял с себя полномочия управляющего КазГАП, ликвидировав одновременно должность исполнительного директора предприятия. На какой срок с ним заключен контракт, не уточнили, но обычно закладывается три года.

— Можно сказать, что режим временного управления из Москвы, который длился два года, подошел к концу, — обрадовался один из собеседников «Реального времени». Связаться с самим Андреем Опариным не удалось. В его приемной сообщили, что он находится в командировке.

Отметим, что назначение нового гендиректора КазГАП до сих пор не афишировалось. По крайней мере, пресс-служба российского холдинга «Технодинамика», являющегося владельцем проектного института, не выпускала пресс-релиз об этом назначении.

— Ну какие могут быть пресс-релизы в условиях введения санкций против России, мы ведь работаем на укрепление обороноспособности страны, — пояснили причину долгого молчания в КазГАП. В пресс-службе «Ростеха» на запрос пока не ответили.

На подряде у ФСК «Лидер»

Об Андрее Опарине известно, что долгое время он занимался строительством жилья в Подмосковье. До 2019 года руководил компанией ООО «Стройарсенал», которая занималась возведением монолитных железобетонных зданий. На счету генподрядчика жилые дома — как высотные, так и коттеджи, спортивные сооружения, гостиницы, развлекательные центры, школы, детские сады. Вместе с ФСК «Лидер» компания «Стройарсенал» помогла решить квартирные вопросы обманутых дольщиков, почти 650 семей наконец-то смогли въехать в новое жилье. В Москве его компания построила дом премиум-класса «Дыхание» возле метро «Тимирязевская».

— В мае 2014 года ФСК «Лидер» была привлечена Минстроем Московской области к процессу завершения строительства домов ЖК «Южная звезда» в Балашихе в качестве инвестора. Нас финансово-строительная корпорация «Лидер» привлекла на объект в качестве генерального подрядчика, и уже в августе 2014 года мы приступили к работам. Речь идет о трех больших башнях, при этом ни одной квартиры корпорация не продала, все они были переданы обманутым дольщикам. Люди ждали жилье с 2008 года, а некоторые и дольше. Достраивали тяжело, было очень много скрытых дефектов, не учтенных при проведении экспертизы состояния домов, когда мы входили в проект. Конечно, мы старались максимально оградить инвестора от дополнительных затрат. Огромная проблема заключалась в том, что прежний подрядчик строил не очень качественно. Мы так не умеем и не хотим, это противоречит принципам нашей компании. Очень многое пришлось переделывать, да и с тех пор, как началось возведение этих домов, изменились строительные нормы. Внимание к проекту было самым пристальным, на открытие приезжал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Теперь наконец-то жители получили ключи, — рассказывал Опарин в своем интервью несколько лет назад.

КазГАП загружен до предела

Напомним, руководство «Технодинамики» искало кандидатов на должность гендиректора КазГАП на протяжении почти двух лет после ухода Бориса Тихомирова, основавшего институт в качестве ведущей проектной компании в сфере ОПК и промышленного строительства.

Как рассказывало «Реальное время», 11 июля 2020 года Борис Тихомиров скончался на 75-м году жизни во время пандемии коронавируса. До этого он передал контрольный пакет акций КазГАП федеральным структурам, а после его смерти 100% акций были консолидированы ОАО «Технодинамика».

Фото: tatarstan.ru

В сентябре прошлого года глава АО «Технодинамика» Игорь Насенков рассказывал, что ищут руководителя, а его кандидатуру согласуют с властями республики. По его словам, основными заказчиками КазГАП остаются корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОДК, «Вертолеты России» и другие.

— Заказов на проектирование и строительство гораздо больше, чем берем, — институт перегружен. Плюс будут перевооружаться боеприпасные компании и спецхимия — огромное поле работы. Есть и гражданские проекты: «Мосинжпроект» неплохо заказывает, нефтяники. Кроме того, допускается участие в жилищных проектах, но сейчас гражданского объема у КазГАПа нет, — говорил он.