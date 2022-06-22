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«Казанский Гипронииавиапром» возглавил московский девелопер Андрей Опарин

13:25, 22.06.2022 5

«Технодинамика» доверила оперативное управление КазГАП имени Бориса Тихомирова профессиональному строителю из столицы России

«Казанский Гипронииавиапром» возглавил московский девелопер Андрей Опарин
Фото: mperspektiva.ru

Спустя два года после скоропостижной смерти гендиректора АО «Казанский Гипронииавиапром» Бориса Тихомирова наконец-то стало известно имя нового руководителя ведущего проектного института в сфере ОПК. Как выяснило «Реальное время», российский оборонный холдинг «Технодинамика» назначил на эту должность подмосковного строителя-девелопера Андрея Опарина. Именно под его руководством КазГАП предстоит форсировать затянувшуюся модернизацию Казанского авиазавода имени Горбунова и предприятий специальной химии холдинга «Техмаш».

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«Казанский Гипронииавиапром им Б.И. Тихомирова» возглавил профессиональный строитель и девелопер 50-летний Андрей Опарин из Подмосковья. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в администрации компании.

— Совет директоров «Казанский Гипронииавиапром им Б.И. Тихомирова» утвердил его назначение еще два месяца назад — 29 апреля 2022 года, и с этого момента он приступил к исполнению служебных обязанностей, — пояснили в КазГАП.

«Казанский Гипронииавиапром им Б.И. Тихомирова» возглавил профессиональный строитель и девелопер 50-летний Андрей Опарин из Подмосковья

Кто входит в совет директоров, в аппарате КазГАП не стали раскрывать, но добавили: предприятие находится под контролем «Технодинамики». По словам собеседников, с назначением нового гендиректора оборонный холдинг снял с себя полномочия управляющего КазГАП, ликвидировав одновременно должность исполнительного директора предприятия. На какой срок с ним заключен контракт, не уточнили, но обычно закладывается три года.

— Можно сказать, что режим временного управления из Москвы, который длился два года, подошел к концу, — обрадовался один из собеседников «Реального времени». Связаться с самим Андреем Опариным не удалось. В его приемной сообщили, что он находится в командировке.

Отметим, что назначение нового гендиректора КазГАП до сих пор не афишировалось. По крайней мере, пресс-служба российского холдинга «Технодинамика», являющегося владельцем проектного института, не выпускала пресс-релиз об этом назначении.

— Ну какие могут быть пресс-релизы в условиях введения санкций против России, мы ведь работаем на укрепление обороноспособности страны, — пояснили причину долгого молчания в КазГАП. В пресс-службе «Ростеха» на запрос пока не ответили.

На подряде у ФСК «Лидер»

Об Андрее Опарине известно, что долгое время он занимался строительством жилья в Подмосковье. До 2019 года руководил компанией ООО «Стройарсенал», которая занималась возведением монолитных железобетонных зданий. На счету генподрядчика жилые дома — как высотные, так и коттеджи, спортивные сооружения, гостиницы, развлекательные центры, школы, детские сады. Вместе с ФСК «Лидер» компания «Стройарсенал» помогла решить квартирные вопросы обманутых дольщиков, почти 650 семей наконец-то смогли въехать в новое жилье. В Москве его компания построила дом премиум-класса «Дыхание» возле метро «Тимирязевская».

— В мае 2014 года ФСК «Лидер» была привлечена Минстроем Московской области к процессу завершения строительства домов ЖК «Южная звезда» в Балашихе в качестве инвестора. Нас финансово-строительная корпорация «Лидер» привлекла на объект в качестве генерального подрядчика, и уже в августе 2014 года мы приступили к работам. Речь идет о трех больших башнях, при этом ни одной квартиры корпорация не продала, все они были переданы обманутым дольщикам. Люди ждали жилье с 2008 года, а некоторые и дольше. Достраивали тяжело, было очень много скрытых дефектов, не учтенных при проведении экспертизы состояния домов, когда мы входили в проект. Конечно, мы старались максимально оградить инвестора от дополнительных затрат. Огромная проблема заключалась в том, что прежний подрядчик строил не очень качественно. Мы так не умеем и не хотим, это противоречит принципам нашей компании. Очень многое пришлось переделывать, да и с тех пор, как началось возведение этих домов, изменились строительные нормы. Внимание к проекту было самым пристальным, на открытие приезжал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Теперь наконец-то жители получили ключи, — рассказывал Опарин в своем интервью несколько лет назад.

КазГАП загружен до предела

Напомним, руководство «Технодинамики» искало кандидатов на должность гендиректора КазГАП на протяжении почти двух лет после ухода Бориса Тихомирова, основавшего институт в качестве ведущей проектной компании в сфере ОПК и промышленного строительства.

Как рассказывало «Реальное время», 11 июля 2020 года Борис Тихомиров скончался на 75-м году жизни во время пандемии коронавируса. До этого он передал контрольный пакет акций КазГАП федеральным структурам, а после его смерти 100% акций были консолидированы ОАО «Технодинамика».

Фото: tatarstan.ru

В сентябре прошлого года глава АО «Технодинамика» Игорь Насенков рассказывал, что ищут руководителя, а его кандидатуру согласуют с властями республики. По его словам, основными заказчиками КазГАП остаются корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОДК, «Вертолеты России» и другие.

— Заказов на проектирование и строительство гораздо больше, чем берем, — институт перегружен. Плюс будут перевооружаться боеприпасные компании и спецхимия — огромное поле работы. Есть и гражданские проекты: «Мосинжпроект» неплохо заказывает, нефтяники. Кроме того, допускается участие в жилищных проектах, но сейчас гражданского объема у КазГАПа нет, — говорил он.

Луиза Игнатьева
ПромышленностьОПК Татарстан

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14:41
    Какой он профессионал покажет только время
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  • Анонимно 14:52
    Научит наших работать
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    Анонимно 17:59
    наши так то умеют, но свежая кровь всегда хорошо
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    Анонимно 19:00
    неужели не было среди местных кандидатов?
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  • Анонимно 17:58
    успехов ему!
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