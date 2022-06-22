ЦБ планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

Банк России планирует изменить тарифы ОСАГО — расширение планируется для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз. Предполагается, что это поможет страховщикам точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей, сообщает пресс-служба регулятора.

Для легковых автомобилей граждан страховщики будут устанавливать базовую ставку для каждого водителя в диапазоне 1 646—7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор должны расширить на 17,8% в обе стороны.

— Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей. Самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков, — указали в Банке России.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле Банк России предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей и проблем с их доступностью, сообщили в пресс-службе регулятора.



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Маргарита Головатенко