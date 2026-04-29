В Крыму предотвращен теракт против главы правоохранительной структуры

У злоумышленника изъято готовое к применению радиоуправляемое СВУ осколочно-фугасного действия массой 2 кг

Сотрудники ФСБ задержали 49-летнего россиянина, готовившего по заданию спецслужб Украины теракт против руководителя одной из правоохранительных структур и диверсии на объектах газо— и электроснабжения в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности задержан гражданин России 1977 года рождения, планировавший совершить террористические акты на территории Республики Крым с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ) в интересах спецслужб Украины, — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, он должен был совершить диверсионно-террористические акты на объектах газо— и электроснабжения региона, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона. Получив от куратора средства поражения, задержанный провел рекогносцировку адреса проживания предполагаемой жертвы и определил способ камуфлирования СВУ. После выполнения заданий злоумышленник по договоренности с куратором должен был покинуть территорию России.

У него изъято готовое к применению радиоуправляемое СВУ осколочно-фугасного действия общей массой 2 кг, а также взрывчатка и устройства иностранного производства для сборки еще двух СВУ.



Ариана Ранцева