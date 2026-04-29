Почти 70 тыс. рабочих мест, 2 млрд в бюджет: в Казанской агломерации создадут сеть из 17 индустриальных парков

В Казани уже в этом году планируют запустить индустриальный парк «Восток»

Объекты появятся на территории «Восточной дуги», «Большого Зеленодольска» и «Зеленой дуги»

В Казанской агломерации создадут 17 промпарков и общественно-деловых центров, которые станут драйверами развития территории. Их создадут в рамках осуществления проектов по комплексному развитию территорий «Восточная дуга», «Большой Зеленодольск» и «Зеленая дуга», которые реализует ленд-девелопер ASG invest. В частности, в Казани уже в третьем квартале этого года планируют запустить индустриальный парк «Восток», который расположится на площади порядка 117 га между Мамадышским и Вознесенским трактами.

— Этот проект ориентирован на малый и средний бизнес и будет развиваться как современный технопарк с полным набором сервисов. Учитывая расположение в городской черте, помимо производственных и складских площадей, здесь предусмотрены значительные объемы под офисы, торговлю и объекты обслуживания. В рамках него планируется привлечь инвесторов для создания на первой линии Мамадышского тракта двух крупных торгово-административных комплексов, с якорным строительным гипермаркетом (формата DIY). Близость новых микрорайонов комплексной застройки позволит достичь синергетического эффекта: территория проектируется так, чтобы обеспечить бизнесу доступ к трудовым ресурсам, а жителям — возможность работать в шаговой доступности от дома, — рассказал директор по развитию территорий группы компаний ASG invest Ринат Аисов.

По его словам, в общей сложности на территории Казанской агломерации (за пределами Казани) в перспективе до 2050 года под общественно-деловую и производственно-складскую застройку планируется вовлечь в оборот 1,9 тыс. га. Более 1,5 тыс. га составит полезная площадь, а 222 га отведут под озеленение и благоустройство территории. Совокупный потенциал застройки — 6,7 млн кв. м. Проект рассчитан на размещение более 2 тыс. резидентов.

— Планируется создание свыше 67,4 тыс. новых рабочих мест непосредственно в промпарках и коммерческих объектах. С учетом мультипликативного эффекта в смежных отраслях эта цифра может достигать 100—130 тыс. По нашим расчетам, в республиканский бюджет будет ежегодно поступать около 2 млрд рублей земельных и имущественных налогов, в муниципальные бюджеты — 353 млн рублей. Общий объем наших собственных инвестиций в инфраструктуру и запуск проектов оценивается в 7,1 млрд рублей, а партнеры-инвесторы и будущие резиденты вложат 674,2 млрд рублей в строительство и оснащение своих объектов, — добавил Ринат Аисов.

Новым территориям нужны драйверы развития

Почему проекты индустриальных парков первыми запускаются на подготавливаемых к развитию территориях, до того как начинается строительство жилья? Это не случайность, говорит директор по развитию территорий ГК ASG invest. Городская среда не состоит из одного только жилья — нужны точки притяжения, которые придают импульс развитию. Ими и станут индустриальные парки и общественно-деловые ядра.

— В общественно-деловых ядрах сосредоточены офисные и сервисные функции, которые заточены под потребности людей, занятых в сферах интеллектуального труда и услуг. Сейчас они занимают значимую долю на рынке труда. Помимо этого, в этих кластерах люди смогут закрыть все свои бытовые потребности: там будут представлены отделения банков, магазины, включая бытовые товары, медицинские, досуговые учреждения и так далее. Размещение таких объектов по территории агломерации строго обосновано: для промпарков и логистики важна близость к магистралям и мощным инженерным сетям; для общественно-деловых ядер — непосредственная близость к местам концентрации жилья, — объяснил эксперт.

Сама ГК ASG invest инвестирует в подготовку территории — как говорит Ринат Аисов, это капиталоемкая и самая длительная фаза. Рынку предлагают готовый к освоению продукт. К строительству объектов для размещения могут привлекать инвесторов, причем на разных стадиях реализации проекта и в разных форматах, будь то прямая продажа участков или долгосрочная аренда с правом выкупа и совместных проектов.

— Руководство республики уделяет большое внимание поддержке бизнеса, когда крупным компаниям-инвесторам требуются большие территории для реализации проектов, власти могут подойти индивидуально и предоставить землю, подвести сети и так далее. Но в случае с малым и средним бизнесом на государственном уровне это сделать нереально. И мы нацелены закрыть эту нишу, обеспечив малому и среднему предпринимательству площадки для развития, — подчеркнул Ринат Аисов.

Лимиты инженерных сетей и жилье для работников

Как говорит эксперт, при создании промпарков важно учитывать вопрос трудовых ресурсов. ГК ASG invest провела анализ для каждой из площадок: какова численность трудового населения, достаточна ли их доля, откуда и на чем люди смогут добраться.

— Например, для проекта в Каймарах такой вопрос не стоит по причине того, что здесь сосредоточено большое количество участков, переданных многодетным семьям, — несколько тысяч домовладений. Мы готовы масштабировать эту практику и передать участки для многодетных семей во всех локациях «Зеленой дуги», где мы планируем развитие. Таким образом будет решена двуединая задача — создаваемые нами индустриальные парки обеспечат инвестиции и рабочие места — будут драйвером локации, а жители будущих коттеджные поселков, включая многодетные семьи, — это ценный человеческий капитал для устойчивого развития территории, — сообщил Ринат Аисов.

Сейчас группа компаний заканчивает проектирование первых 400 участков в Каймарах для передачи муниципалитету. По аналогии земли могут выделять и в других перспективных проектах «Зеленой дуги».

«На каждую площадку уже есть по пять–шесть компаний, которым подходит именно эта конкретная локация»

— Мы объективно оцениваем ситуацию: в целом по агломерации мы подходим к лимитам доступных мощностей по газу и электричеству. Для подключения новых инвестпроектов ресурсоснабжающим организациям требуются проекты модернизации мощностей и строительства распределительных сетей. Это капиталоемкие процессы, и быстро они не реализуются. Поэтому при выборе площадки критически важно убедиться, что резидентам хватит мощностей для подключения. По большинству выбранных нами локаций необходимые мощности и техническая возможность подключения имеются. Там, где резервы исчерпаны или точки подключения удалены от развиваемых массивов, мы, понимая экономическую оправданность, готовы дополнительно инвестировать в строительство подводящих сетей, — объяснил директор по развитию территорий ГК ASG invest.

Еще один важный фактор — размещение работников промпарков. Так, в рамках «Зеленой дуги» непосредственно рядом с промышленными парками предусмотрена комплексная индивидуальная жилая застройка. Такие меры помогают в том числе бороться с маятниковой миграцией.

Проекты индустриальных парков на «Зеленой дуге» рассматривают уже более года. Для этого была сформирована межведомственная рабочая группа, которую возглавил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. На ее заседании отобрали семь приоритетных проектов для запуска.

— Теперь ключевой вопрос — утверждение проектов и перевод земель в соответствующую категорию. Параллельно мы ведем переговоры с потенциальными резидентами: на каждую площадку уже есть по пять–шесть компаний, которым подходит именно эта конкретная локация. Бизнес не готов ждать два–три года, пока территория будет подготовлена. Поэтому, как только проекты будут утверждены и начнется процедура перевода, мы сможем незамедлительно приступить к инвестициям в инфраструктуру и усилить работу по привлечению резидентов, — пообещал Ринат Аисов.

Галия Гарифуллина