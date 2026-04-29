Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО выросла до 28,5 млрд рублей

Рентабельность капитала выросла на 2,2 процентного пункта — до 23,8%, чистая процентная маржа достигла 4,3%

ДОМ.РФ в первом квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 83% — до 28,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Заместитель генерального директора, финансовый директор ДОМ.РФ Давид Овсепян отметил, что компания продолжает работу по повышению эффективности бизнес-направлений, что подтверждается ростом рентабельности капитала до 23,8% и чистой процентной маржи до 4,3%.

В небанковских сегментах группы к первому кварталу 2025 года рост по секьюритизации составил 43%, в арендном жилье — почти 24%, в сегменте по вовлечению земли рост прибыли достиг 21%.

По итогам января — марта 2026 года активы составили 6,6 млрд рублей, что на 4% больше показателя на 31 декабря 2025 года. Рентабельность капитала (ROE) увеличилась на 2,2 процентного пункта — до 23,8%, чистая процентная маржа (NIM) достигла 4,3%.

Ариана Ранцева