«Банковские депозиты — это не самый лучший ресурс для финансирования экономики»

Для помощи в развитии российских компаний лучше подойдет фондовый рынок, где уже насчитывается более 40 млн инвесторов

На сегодняшний день в России насчитывается более 40,6 млн инвесторов, следует из данных Мосбиржи, то есть треть взрослого населения страны. Например, только в Татарстане 1,2 млн человек являются обладателями брокерских счетов. О том, чем отличается ИИС от обычного брокерского счета, почему среди мужчин больше инвесторов, чем среди женщин, чем отличаются инвестпортфели в зависимости от гендерной принадлежности и для чего люди начинают инвестировать, — в материале «Реального времени».

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 1,2 млн человек с капиталами на Мосбирже

В России насчитывается более 40,6 млн частных инвесторов по итогам февраля 2026 года. Речь идет о физлицах, имеющих брокерские счета на Московской бирже. Отмечается, что лица, вкладывающие деньги в акции, облигации, фонды и цифровые драгметаллы, на упомянутой торговой площадке открыли 77,5 млн счетов.

В топ регионов и субъектов России по количеству частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская, Свердловская области и республики Башкортостан и Татарстан.

Отметим, что в Татарстане на сегодняшний день насчитывается 1,2 млн человек с капиталами на данной площадке. При этом только за последний месяц количество инвесторов в республике увеличилось на 8,1 тыс. человек. Однако сделки в феврале совершали лишь 88,4 тыс. татарстанцев, а это только 7,37% от общего количества инвесторов на бирже.

Если же смотреть на то, какие счета больше открывают жители Татарстана, то большинство из них (около 85,8%, или 1,08 млн) — это обычные брокерские счета, и лишь 14,2% — индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Брокерский счет — это специальный счет для торговли ценными бумагами, валютой и другими финансовыми инструментами на бирже. Так как инвестор не может покупать активы на бирже напрямую, ему нужен брокер — посредник с лицензией от ЦБ на работу на фондовом рынке. Помимо покупки и продажи, этот счет нужен для хранения приобретенных бумаг, обмена валюты по текущему курсу и так далее.

В свою очередь, брокерские счета бывают двух видов:

Обычный: позволяет покупать и продавать активы, выводить деньги в течение нескольких дней. Таких счетов может быть несколько, у них нет лимитов по взносам.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): специальный вид брокерского счета, который предоставляет владельцу налоговые льготы.

Также существует три типа ИИС:

ИИС-1 — позволяет получить налоговый вычет в размере 13% от суммы, внесенной на счет за год, но не более 52 000 рублей. Ежегодно счет можно пополнять на 1 млн рублей.

ИИС-2 — освобождает инвестора от уплаты налога с дохода от продажи активов. На счет можно вносить до 1 млн рублей в год.

ИИС-3 — заменяет первые два типа и предоставляет те же льготы: возможность получить налоговый вычет и освобождение от налогов на доход от продажи. Ограничений по взносам нет. С 2024 года это единственный тип ИИС, который можно открыть.

Для открытия брокерского счета следует скачать специальное брокерское приложение любого из банков. Они доступны для скачиваний как в App Store, так и в Google Play. Далее необходимо пройти процедуру регистрации. Во всех брокерских приложениях банков доступны для покупки все финансовые инструменты: акции, облигации, фонды, фьючерсы и так далее. Чтобы приобрести ценную бумагу, нужно кликнуть на кнопку «купить», перейти в раздел «все инструменты», выбрать нужную вам акцию, а затем снова нажать на кнопку «купить» (схема действий может отличаться в зависимости от конкретного брокерского приложения). Приобретенная вами акция появится в вашем портфеле: ее будет видно на главной странице брокерского приложения. При этом за покупку, а также продажу любого актива брокер берет комиссию, которая списывается с основной суммы, положенной на брокерский счет.



Отметим, что брокерские приложения, как правило, могут отличаться между собой графическим дизайном и размером комиссии за покупку или продажу ценных бумаг (у одних она составляет 0,1%, у других — 0,3% от суммы цифрового актива). Активы на фондовом рынке продаются как по одной штуке, так и лотами (когда вы сразу приобретаете от 10 до 100 акций в зависимости от конкретной компании). Суммы ценных бумаг варьируются от 300 рублей до 7—10 тыс. рублей за штуку. При этом как такового «минимального порога входа» на бирже нет. Акции можно покупать, имея даже 1 тыс. рублей.

«Банк получает ваши деньги на крайне некомфортных для себя условиях»

Более 40 млн инвесторов — это достаточно большая цифра для России, учитывая, что многократный рост количества владельцев ценных активов произошел буквально за последние 5—6 лет. Такая динамика говорит о развитии у людей финансовой грамотности, а также повышении интереса россиян к более сложным инвестиционным инструментам, чем вклад в банке. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.



— Дело в том, что банковские депозиты — это не самый лучший ресурс для финансирования экономики, потому что он лишен рисков. Те, кто размещает накопления в банке, не готов брать на себя никакие риски, связанные с бизнесом, однако он получает жесткие гарантии возврата своих денег, в том числе в случае банкротства кредитной организации. Кроме того, деньги могут в любой момент снять с вклада. Иными словами, банк получает ваши деньги на крайне некомфортных для себя условиях, — объяснил изданию экономист.

В случае же когда человек покупает акции компании, он вкладывает деньги в развитие бизнеса. Кроме того, в этой ситуации инвестор не может потребовать от предприятия, которое выпустило акции или облигации, вернуть эти деньги, иными словами, держатель ценных бумаг принимает на себя определенные риски, связанные с деятельностью компании. Для предприятия, получающего эти деньги, такой расклад событий станет более комфортным.

«На рынке ценных бумаг традиционно работают мужчины»

Если рассматривать статистику количества инвесторов с точки зрения гендерной принадлежности, то большинство держателей ценных бумаг — мужчины. Таким мнением с корреспондентом издания поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.



— На рынке ценных бумаг традиционно работают мужчины. Это связано с тем, что работа с такими активами требует скрупулезного и ежедневного труда, а также аналитического мышления. Фактически такие инвестиции становятся твоей второй работой. К слову, инвесторы, которые регистрируются на Мосбирже, заводят эти самые инвестсчета ради дополнительного заработка, помимо основной работы, — сказал эксперт.

Он отметил, что структура портфеля у женщин-инвесторов и мужчин-инвесторов также отличается. Представительницы слабого пола, как правило, собирают более консервативный портфель, где большую долю составляют облигации. Такие ценные бумаги не дают роста портфелю, но обеспечивают стабильный купонный доход (альтернатива банковскому депозиту, — прим. авт.). Мужчины же, в свою очередь, акцентируют внимание на росте активов или дивидендах. Как следствие, основную долю на мужском инвестсчете составляют акции.

К слову, как рассказал Беляев, в советское время на начальном этапе зарождения банковской сферы в данных организациях работало больше женщин. Однако потом постепенно профессия банкира стала завоевывать и мужскую аудиторию.

Отметим, что заработать на акциях можно двумя способами: на росте стоимости актива или на дивидендах. В первом случае вы можете купить акцию, например, за 300 рублей, и если у компании все будет хорошо: она продолжит развиваться и увеличивать свою чистую прибыль, стоимость ее акций может вырасти.

Если говорить про дивиденды, то под ними подразумевается часть прибыли, которую компания выплачивает своим акционерам пропорционально количеству акций. Если вы владеете акциями дивидендной компании, то автоматически получаете право на дивиденды по ним. Составить дивидендный портфель — один из способов сформировать дополнительный доход, например, к моменту выхода на пенсию. Как правило, дивиденды зачисляются автоматически на ваш брокерский счет в течение двух недель после даты отправки выплат компанией. Однако стоит учитывать, что не все компании платят дивиденды, их размер может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от чистой прибыли фирмы и других факторов, а также компания может и вовсе не выплатить дивиденды, если совет директоров компании посчитает нужным направить свободные деньги, например, на развитие или ремонт оборудования в компании.



«На рынке хорошо играть, когда у тебя есть стабильная работа с хорошим заработком»

Спрогнозировать «идеальное» количество инвесторов в России достаточно сложно, размышляет Кох.

— Если учесть, что в России проживает примерно 110—115 млн совершеннолетних граждан, то на данный момент обладателями брокерских счетов является треть населения страны. Если будет половина, тоже, наверное, неплохо. Иными словами, есть еще куда расти, — считает он.

Экономист также допустил, что количество инвесторов в России будет увеличиваться по мере смены поколений. Такая тенденция обусловлена тем, что молодежь более приспособлена к новым финансовым инструментам и более склонна к биржевой торговле.

При этом Беляев рекомендовал рассматривать инвестиции как создание именно дополнительных источников дохода.

— Однажды один брокер мне сказал: «На рынке хорошо играть, когда у тебя есть стабильная работа с хорошим заработком». Только в таком случае можно попробовать инвестировать на бирже. А вот превращать такую деятельность в свой основной доход — сомнительная вещь, — обратил внимание финансовый аналитик.