Новости общества

19:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Турция резко повысила стоимость ВНЖ для россиян — удорожание в 15 раз

17:58, 29.04.2026

Ранее оформление годового ВНЖ стоило около $44, а двухлетнего — $144, а сейчас стоимость годового туристического ВНЖ составляет не менее $620

Фото: Imad Alassiry на Unsplash

Власти Турции значительно повысили стоимость оформления вида на жительство для граждан России. Согласно информации юридических компаний, занимающихся миграционными вопросами, стоимость годового туристического ВНЖ теперь составляет не менее $620, сообщает РИА «Новости».

Ранее оформление годового ВНЖ стоило около $44, а двухлетнего — $144, что свидетельствует о 15-кратном увеличении стоимости услуги. В Департаменте миграции пояснили, что размер пошлины зависит от различных факторов, включая гражданство заявителя, возраст и тип запрашиваемого ВНЖ. Новые правила начали действовать с конца апреля 2026 года.

По новым правилам, стоимость оформления ВНЖ складывается из нескольких компонентов: базового сбора за карточку (964 лиры, или около $21) и основного сбора за само разрешение на проживание. При этом размер пошлины различается в зависимости от срока оформления: годовой ВНЖ обойдется в более чем 28 тысяч лир ($620), а двухлетний — в 57,9 тысячи лир ($1284). Для несовершеннолетних граждан России установлена льготная ставка — более 29,4 тысячи лир ($637).

Напомним, что в Госдуме предложили ввести собеседования для пресечения браков, используемых для получения ВНЖ в России.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также