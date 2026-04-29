Турция резко повысила стоимость ВНЖ для россиян — удорожание в 15 раз

Ранее оформление годового ВНЖ стоило около $44, а двухлетнего — $144, а сейчас стоимость годового туристического ВНЖ составляет не менее $620

Власти Турции значительно повысили стоимость оформления вида на жительство для граждан России. Согласно информации юридических компаний, занимающихся миграционными вопросами, стоимость годового туристического ВНЖ теперь составляет не менее $620, сообщает РИА «Новости».

Ранее оформление годового ВНЖ стоило около $44, а двухлетнего — $144, что свидетельствует о 15-кратном увеличении стоимости услуги. В Департаменте миграции пояснили, что размер пошлины зависит от различных факторов, включая гражданство заявителя, возраст и тип запрашиваемого ВНЖ. Новые правила начали действовать с конца апреля 2026 года.

По новым правилам, стоимость оформления ВНЖ складывается из нескольких компонентов: базового сбора за карточку (964 лиры, или около $21) и основного сбора за само разрешение на проживание. При этом размер пошлины различается в зависимости от срока оформления: годовой ВНЖ обойдется в более чем 28 тысяч лир ($620), а двухлетний — в 57,9 тысячи лир ($1284). Для несовершеннолетних граждан России установлена льготная ставка — более 29,4 тысячи лир ($637).

