Посол Ирана: Россия может быть гарантом сделки с США

Иран не будет обсуждать с Соединенными Штатами свою ракетную программу и поддерживаемую им «Ось сопротивления»

Посол Ирана в Каире Моджтаба Фердоуси Пур заявил, что Россия может стать гарантом будущего соглашения между Ираном и США.

Дипломат подчеркнул, что Иран «никогда не сдастся», несмотря на ожидания американского лидера.

Посол также заявил, что если США и Израиль не выплатят репарации, Иран будет компенсировать убытки за счет сборов, взимаемых за проход через Ормузский пролив.

Кроме того, по словам Фердоуси Пура, Иран не будет обсуждать с США свою ракетную программу и поддерживаемую им «Ось сопротивления».

Ариана Ранцева