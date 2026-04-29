Аварийные работы привели к отключению воды в Советском районе Казани
Работы будут проводиться по адресу: улица Космонавтов, 21
В Советском районе Казани запланировано временное отключение водоснабжения из-за аварийной ситуации на водопроводе. Работы будут проводиться по адресу: улица Космонавтов, 21, сообщает «Водоканал».
Отключение затронет ряд жилых домов на улицах Академика Губкина (дома 2а, 14) и Космонавтов (дома 7, 9, 11, 11а, 11б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 29б, 29в, 29/1, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 41б, 42, 49, 49а, 51, 53, 55). Планируемое время проведения работ — с 10:00 до 18:00 30 апреля.
Для жителей, нуждающихся в воде, организована подача воды автоцистернами.
