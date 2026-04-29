На фасаде казанской гимназии №125 появился мурал в честь погибшего офицера СВО

В марте 2022 года Михаил Ермолин на небронированном «Урале» под обстрелом прорвался к попавшим в окружение бойцам и спас 35 военнослужащих

В Казани на фасаде гимназии №125 по инициативе депутата Госдумы от Татарстана Ильи Вольфсона появился мурал в честь героя специальной военной операции, выпускника школы, подполковника Михаила Ермолина.

В марте 2022 года, когда часть российских бойцов оказалась отрезана и попала в окружение, Михаил Ермолин на небронированном автомобиле «Урал» под непрекращающимся обстрелом прорвался к своим. Он спас 35 военнослужащих, эвакуировал раненых и вывез боеприпасы. На следующий день он погиб, спасая других товарищей. За свой подвиг Михаил Ермолин награжден Орденом Мужества посмертно.

2 марта, в годовщину гибели героя, в гимназии была открыта «Парта Героя». Тогда же депутат Илья Вольфсон договорился с родными Михаила, руководством школы, что весной на фасаде здания появится мурал. Эскиз согласовали с семьей, воплотить работу доверили художнику Никите Маркину.

Официальное открытие мурала состоится 8 мая на торжественной линейке, посвященной Дню Победы.



Ариана Ранцева