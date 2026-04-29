В России утвердили новый ГОСТ для магазинов, киосков и ПВЗ

Ключевое нововведение — включение в классификацию распределительных центров, пунктов выдачи заказов и постаматов

Фото: Реальное время

В России утвержден обновленный ГОСТ на предприятия торговли, который характеризует такие торговые форматы, как супермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие. Об этом пишет ТАСС.

Документ устанавливает четкую типологию объектов розничной торговли, взяв за основу ключевые критерии: размер торговых площадей, специализацию ассортимента, формат обслуживания покупателей и особенности технологических процессов.

Все многообразие торговых форматов распределено по категориям в зависимости от масштаба деятельности. В документе зафиксированы характеристики гипермаркетов, супермаркетов (универсамов) и магазинов-складов. Также описаны параметры малых объектов: минимаркетов, торговых павильонов и палаток, киосков, а также мобильных торговых объектов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ключевым нововведением стандарта стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ. Даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов, постаматов. Указанные признаки соответствуют положениям закона о платформенной экономике, который вступает в силу с 1 октября 2026 года.

В Роскачестве отметили, что принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, связанные с ростом электронной коммерции. Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию традиционной и цифровой торговой инфраструктуры на территории России.

Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.



Ариана Ранцева