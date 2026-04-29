В поселках Казани 2 и 3 мая пройдет бесплатная вакцинация животных

10:48, 29.04.2026

На месте также будут проводить процедуры чипирования и регистрации питомцев

Фото: Максим Платонов

В выходные, 2 и 3 мая, в поселках Казани снова будут работать мобильные пункты бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства. Привить питомцев в этот раз смогут жители Кировского района. На месте также будут проводить процедуры чипирования и регистрации питомцев.

В субботу, 2 мая, привить своих домашних животных с 10:00 до 12:00 смогут жители поселка Игумново (улица Лагерная, 109). В поселке Займище (переулок Займищенская — Березовая) мобильный пункт будет работать с 14:00 до 16:00.

В воскресенье, 3 мая, вакцинация кошек и собак пройдет у школы №32 в Адмиралтейской слободе с 10:00 до 12:00, сообщает Госветобъединение Казани.

Ариана Ранцева

