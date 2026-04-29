Татарстанцам напомнили, как вести себя при беспилотной или ракетной атаке

Укрытием может стать подъезд, подземный переход или паркинг, станция метро

Фото: представлено Татмедиа

Татарстанцам напомнили, как вести себя при беспилотной, авиационной или ракетной атаке. Тем, кто находится в здании, необходимо спуститься в защитное сооружение или подземный паркинг. Если такой возможности нет, нужно оставаться в помещении с несущими стенами или комнате без окон.

Тем, кто находится в транспортном средстве, нужно его покинуть. Укрытием может стать подъезд, подземный переход или паркинг, станция метро. Если такого места поблизости нет, то рекомендуется выбрать любое углубление на земле или бетонные конструкции.

Татарстанцев призвали обращать внимание на сигнал «Внимание всем», сопровождающийся включением сирен, прерывистыми гудками с последующей информацией. Услышав сигнал, необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение. Также оповещать жителей об обстановке могут посредством громкоговорителей, подвижных звукоусилительных установок, информационных табло и соцсетей.

Напомним, сегодня в Татарстане несколько часов действовал режим «Беспилотная опасность». Его отменили в 09:50.



Галия Гарифуллина