В Казани официально открыли обновленный ЦУМ — пространство посетил раис республики

Даты открытия площадки переносились несколько раз, в последний — с 26 на 29 апреля

В Казани начал работу Центр уникального мастерства (ЦУМ), разместившийся в историческом здании бывшего универмага на улице Московской, 2. Открытие нового культурного пространства посетил глава республики Рустам Минниханов.



Во время визита раис осмотрел работы местных мастеров — изделия из кожи, национальные украшения, музыкальные инструменты и традиционные кукморские валенки.

Здесь представлены мастерская арабской каллиграфии «Ислам арт», мастерская по созданию авторских украшений, аксессуаров, пространство, где собраны татарские этнические инструменты (Alpar), мастерская ковроделия «Волшебные нити», студия плетения из лозы, продукция Алексеевской фабрики художественного ткачества.

Посетителям центра доступны выставка этнографических костюмов народов Поволжья, экспозиции картин Гузель Хайбулловой и коллекции старинных самоваров. Для гостей организуются образовательные программы, включающие мастер-классы по народным ремеслам и приготовлению блюд традиционной кухни.

Напомним, что даты открытия площадки переносились несколько раз, в последний — с 26 на 29 апреля.



