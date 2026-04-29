Депутаты хотят направлять штрафы за отказ от питомцев в приюты

В России насчитывается около 3,6 млн бездомных животных, большинство из которых ранее были домашними

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить штрафы за отказ владельцев от домашних животных и направлять эти средства на поддержку приютов, пишет ТАСС.

В обращении отмечается, что проблема бездомных животных в России носит системный характер. По данным исследования 2025 года, в стране насчитывается около 3,6 млн бездомных животных, при этом большинство из них ранее были домашними.

Авторы письма добавили, что отказ от питомцев приводит к дополнительной нагрузке на приюты и региональные бюджеты, которые финансируют отлов, лечение и содержание животных. В 2024 году субъекты РФ направили на эти цели более 12 млрд рублей.

Парламентарии отмечают, что выбрасывание питомца на улицу, как правило, подпадает под статью о нарушении требований к содержанию животных. Штраф для граждан составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Они считают, что действующие санкции недостаточны. В связи с этим предлагается выделить отказ от животного в отдельный состав правонарушения и увеличить штрафы. Также предлагается ввести механизм целевого направления средств от таких штрафов на поддержку приютов для животных.



Ариана Ранцева