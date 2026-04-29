На озеленение Казани в 2026 году выделят почти 180 млн рублей
В Казани объявлен тендер на проведение масштабного цветочно-ландшафтного оформления города в 2026 году. Общая стоимость проекта составляет более 177 миллионов рублей.
Согласно документации, подрядчик будет обязан не только выполнить высадку цветов, но и обеспечить полноценный уход за насаждениями в течение всего вегетационного периода. В рамках работ планируется использование различных видов цветочной рассады, включая сальвию, бегонию, гацанию, петунию, георгины и другие декоративные растения.
Предусмотрены в том числе и специальные конструкции для вертикального озеленения и системы автоматического полива.
Подрядчик также должен будет осуществлять замену погибших растений в течение трех дней после выявления проблемы. Контракт рассчитан до 31 декабря 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».