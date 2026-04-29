На озеленение Казани в 2026 году выделят почти 180 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани объявлен тендер на проведение масштабного цветочно-ландшафтного оформления города в 2026 году. Общая стоимость проекта составляет более 177 миллионов рублей.

Согласно документации, подрядчик будет обязан не только выполнить высадку цветов, но и обеспечить полноценный уход за насаждениями в течение всего вегетационного периода. В рамках работ планируется использование различных видов цветочной рассады, включая сальвию, бегонию, гацанию, петунию, георгины и другие декоративные растения.

Предусмотрены в том числе и специальные конструкции для вертикального озеленения и системы автоматического полива.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подрядчик также должен будет осуществлять замену погибших растений в течение трех дней после выявления проблемы. Контракт рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Напомним, что на озеленение парка «Урам» в Казани вновь планируют потратить более 1,2 млн рублей. Работы будут проводиться с начала мая по конец сентября.

Наталья Жирнова