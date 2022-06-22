Путин заявил о проработке вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС
Президент России Владимир Путин сообщил о проработке вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент подчеркнул, что в настоящее время совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов:
— Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран «пятерки». Идет расширение географии использования российской платежной системы «Мир». Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран, — приводит его слова пресс-служба Кремля.
В начале апреля в Кремле заявили, что многие страны начали сомневаться в надежности доллара и евро, поэтому разрабатывают взаиморасчеты в национальных валютах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что процесс «эрозии мировой резервной валюты» был до этого, а нынешняя ситуация привела к его ускорению.
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