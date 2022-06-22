«Дом Роналда Макдоналда» сменит собственника, название и логотип

Как стало известно «Реальному времени», находящийся на территории Детской республиканской клинической больницы в Казани «Дом Роналда Макдоналда» сменит собственника, название и логотип.

Директор организации Юлия Маркова рассказала «Реальному времени», что учредителями дома будут российские компании, а не глобальный фонд, под эгидой и при поддержке которого он был построен. Проект ребрендинга, как и перечень вариантов будущего логотипа, пока неизвестны.

Маркова подчеркнула, что в настоящее время гостиница для проходящих лечение детей и их родителей продолжает работать, как и раньше, без каких-либо изменений.

— Работа нашего проекта фонда осуществляется в полном объеме. Мы работаем в прежнем режиме и продолжаем помогать нашим семьям, — сообщила директор.

Фото: kzn.ru. Маркова — справа

Напомним, «Дом Роналда Макдоналда» открылся 10 июля 2013 года при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Он расположен на территории Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Казани и включает 24 спальни, несколько игровых комнат, столовую, кухню и прачечную. Стоит отметить, что почти за 9 лет гостиница приняла более 13,5 тысячи родителей и детей из разных районов республики и других городов России.

Чтобы попасть в «Дом Роналда Макдоналда», родителям нужно обратиться к лечащему врачу в отделении ДРКБ, в котором проходит лечение их ребенок. Проживание в гостинице совершенно бесплатное, а условия заселения максимально упрощены. Ежегодно дом принимает более 600 семей, нуждающихся в помощи.

Стоит отметить, что ежегодное содержание гостиницы обходится в 12 миллионов рублей.

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Максим Кокунин