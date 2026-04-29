Завод Горького оштрафован за задержку сдачи корабля «Спасатель Грузинский»

Зеленодольские судостроители неоднократно смещали сроки строительства и не предоставили заказчику план-график работ

Зеленодольский завод им. Горького подал апелляцию из-за штрафа за ненадлежащее исполнение контракта с ФКУ «Дирекция госзаказчика». В Татарстане обязались построить для Морспасслужбы аварийно-спасательное судно проекта MPSV07. Корабль «Спасатель Грузинский» должны были сдать еще в конце 2024 года, но только сейчас его готовят к спуску на воду. Суд отклонил доводы судостроителей о санкциях США, срыве поставок импортного оборудования и удорожании проекта. Подробности — в материале «Реального времени».

«Спасатель Грузинский» задержался на верфи

Завод имени Горького не согласился с назначением штрафа за ненадлежащее исполнение госконтракта по строительству арктического корабля «Спасатель Грузинский». Предприятие подало апелляцию на решение суда, жалоба пока не рассмотрена.

Татарстанские судостроители обязались построить аварийно-спасательное судно проекта MPSV07 в 2021 году, выиграв тендер на 4,7 млрд рублей. Корабль уже больше года как должен бороздить Северный морской путь, но все еще находится на зеленодольской верфи.

В конце марта комиссия Росморречфлота посетила завод им. Горького (входит в ХК «Ак Барс»), где проверила ход строительства. Сообщалось, что на судне закончили монтаж главных двигателей, идет подготовка к его спуску на воду.

Параллельно в республике строят еще пять морских буксиров проекта Т3150 «Верман», «Гирвас», «Оклан», «Кулой», «Вель». Все шесть кораблей должны пополнить аварийно-спасательный флот Морспасслужбы.

«Спасатель Грузинский» — многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07 неограниченного района плавания усиленного ледового класса «Arc 5». Длина корабля — 73 м, ширина — 16,6 м, скорость — 15 узлов, он предназначен для поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам, а также поиска, спасения и эвакуации людей, снятия с мелей аварийных судов и их буксировки, тушения пожаров на судах, тушения горящего на воде топлива, ликвидации аварийных разливов нефти, выполнения глубоководных подводно-технических работ, обследования морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 м.

Судно проекта MPSV07 разработано Морским инженерным бюро. Кроме зеленодольского предприятия эти корабли собирают Невский судостроительный завод в Шлиссельбурге и судостроительный завод «Залив» в Керчи.

К примеру, невские судостроители сдали четыре судна: «Спасатель Карев», «Спасатель Кавдейкин», «Спасатель Заборщиков» и «Спасатель Демидов». Они работают в региональных подразделениях Морспасслужбы в Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке и Новороссийске.

Суд не принял отсылку Завода Горького к санкциям США

Иск против татарстанских судостроителей в начале года подала «Дирекция госзаказчика», требуя взыскать штраф в размере 200 тысяч рублей. Свое заявление она мотивировала тем, что завод ненадлежащим образом исполнил обязательства по контракту. Представители зеленодольского предприятия возражали.

В материалах дела говорится о заключенном сторонами допсоглашении от ноября 2025 года. Согласно ему, цена контракта по строительству «Спасателя Грузинского» выросла на 26%, до 5,9 млрд рублей. Вместе с тем генподрядчик не представил запрашиваемые документы в установленный срок. Заказчик еще в январе 2023 года требовал предоставить план-график финансирования работ и подробный рабочий план на каждую неделю месяца. Также запросил реестр договоров на поставку оборудования с обновленной и полной информацией, включая цену, дату оплаты и поставки.

Не получив бумаг, Дирекция госзаказчика потребовала привлечь завод к ответственности. Изучив материалы дела, суд не нашел оснований для освобождения татарстанских судостроителей от уплаты штрафа. Довод о том, что запрошенные документы не предусмотрены контрактом, признали необоснованным. По условиям сделки генподрядчик был обязан предоставить все запрашиваемые документы не позднее 5 дней, а при невозможности — мотивированный ответ в тот же срок. Это было необходимо для оценки текущей ситуации на производстве и прогнозирования сроков сдачи корабля.

— В условиях неоднократного смещения сроков строительства такие запросы направлены на получение достоверной информации, а не на возложение на ответчика дополнительных обязанностей, — указал суд и отмел еще один довод о введении санкций против завода. — Санкции действуют в отношении РФ с 2014 года, ответчик включен в санкционный список (SDN List) Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США 15.03.2019, тогда как контракт заключен 21.06.2021, то есть после включения ответчика в санкционный список.

Отказ поставщика не был «непредвидимым»

Таким образом, на момент сделки Завод Горького знал, что находится под ограничениями, так что отказ поставщика от поставки импортного оборудования не был для него «непредвидимым», говорится в определении. Также заявлено, что отсутствие на рынке нужных товаров не освобождает исполнителя госзаказа от ответственности, а удорожание стоимости строительства корабля является предпринимательским риском.

— Довод ответчика об отсутствии дополнительного финансирования и ссылка на сложности с заменой импортного оборудования, предусмотренного техническим заданием, являются необоснованными и не влекут освобождения как от исполнения обязательств по контракту, так и от оплаты неустойки, — добавил суд. — Даже при наличии объективных трудностей с поставкой оборудования ответчик мог и должен был в установленный срок проинформировать истца о текущем положении дел.

Интересно, что при защите своих прав в Арбитражном суде Татарстана завод ссылался на решение московского арбитража по спору с тем же заказчиком в рамках другого контракта. Там зеленодольским судостроителям удалось убедить суд, что они столкнулись «с обстоятельствами непреодолимой силы в связи с введением санкций и отсутствием поставок импортного оборудования». Предприятию пришлось заменять импортное оборудование на аналогичное и вносить изменение в проектную документацию, что привело к увеличению сроков исполнения обязательств по контракту «по обстоятельствам, которые ответчик не мог предусмотреть и предотвратить». Эти обстоятельства были подтверждены заключением Торгово-промышленной палаты Татарстана.

Но татарстанский арбитраж счел иначе, отметив, что в указанном деле предмет и основание исковых требований иные. В настоящем споре, по его утверждению, нарушение заключается в непредставлении ответов на конкретные запросы, что заводом не оспаривается и подтверждается материалами дела. Поэтому суд удовлетворил иск и постановил оштрафовать судостроителей.

До 2030 года судостроение будет жить в режиме «латания дыр»

Оценивая спор сторон, аналитики указывают на отсутствие диалога между производителями и заказчиками как на одну из проблем в отечественном судостроении.

— Данное решение может говорить о том, что в отрасли плохо налажена коммуникация: исполнители игнорируют запросы заказчиков и это не устраивает последних, — указал Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». — Также суд дал понять, что форс-мажор, чем бы он ни был обусловлен, не является оправданием для исполнителей, они обязаны отвечать заказчикам. Для отрасли данное дело является важным сигналом того, что, несмотря на внешние ограничения, договорную дисциплину должны соблюдать все, отчитываться нужно даже в кризис.

По словам спикера, ситуация в судостроении остается сложной и подобные примеры еще есть — это и срыв сроков, и разрыв контрактов, и иски о взыскании неустоек: «Основной причиной являются внешние ограничения, разрыв международной кооперации и невозможность получить критически важное импортное оборудование. Отечественное гражданское судостроение зависит от импортных комплектующих на 60% и более, основная проблема с двигателями (например, высокооборотных двигателей российского производства практически нет), также требуется различное судовое оборудование, электроника, другие комплектующие и т.д.». Он напомнил, что в России принята Стратегия развития судостроения до 2050 года и по плану к 2036 году доля российских комплектующих должна вырасти до 50%, а к 2050 году — до 80%, но пока ситуация остается сложной.

— Нынешнее состояние отечественного судостроения можно охарактеризовать как глубокую структурную перестройку, проходящую на фоне острого кризиса. С одной стороны, отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами: разрывом кооперационных цепочек, значительным ростом издержек и срывом ключевых проектов. С другой — на фоне этих проблем разворачиваются масштабные и дорогостоящие программы модернизации производственных мощностей предприятий. Основной риск заключается в том, что модернизация предприятий и строительство новых требует много времени, и пока этот процесс будет идти, флот будет стареть, количество судов будет сокращаться, — отметил Дмитрий Баранов.

Собеседник издания прогнозирует, что «до 2030 года отрасль будет жить в режиме «латания дыр» и точечных успехов, сопровождаемых громкими провалами». Выход на технологический суверенитет к 2050 году, по его мнению, достижим, но этот путь будет крайне сложным и дорогим.