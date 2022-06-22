Инвестиции в крупнейший логистический центр фармдистрибьютора «Протек» в Казани составили 1,9 миллиарда рублей

В Казани открылся крупнейший логистический центр фармдистрибьютора «Протек». Инвестиции в него составили 1,9 миллиарда рублей из-за улучшения проекта, сообщил гендиректор АО ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

Площадь казанского логистического центра — 15 тыс. кв. м. Заявленная производительность объекта — до 250 тысяч позиций в сутки.

Фото: tatarstan.ru

В центре будут храниться БАДы, лекарства и изделия медицинского назначения. Его сотрудники будут принимать, формировать, комплектовать и отправлять заказы.

Логистический центр «Протека» будет поставлять лекарства и изделия медицинского назначения, БАДы как в аптеки Татарстана, так и других регионов ПФО — Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Кировской области и Пермского края.

Фото: tatarstan.ru

О планах построить новый логистический центр в Татарстане «Протек» сообщал в октябре 2019 года. Инвестплан представили на расширенном заседании коллегии Минэкономики республики в феврале 2020 года.

К строительству объекта планировалось приступить весной 2020 года. Открытие планировалось на последний квартал прошлого года. Застройщиком должно было выступить ЗАО «Кэнси». Проектированием, приобретением оборудования и строительством объекта занималась компания сына экс-генпрокурора России Игоря Чайки АО «Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК).

Фото: tatarstan.ru

«Реальное время» писало, что у инспекции Госстройнадзора Татарстана возникли претензии к НИК. Она вела на этом объекте строительный контроль и как техзаказчик, и как генподрядчик, тогда как, согласно Градостроительному кодексу России, «достоверное освидетельствование работ может быть сделано только независимым и незаинтересованным в сдаче работ лицом». Компанию-нарушительницу в судебном порядке потребовали привлечь к ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, то есть за невыполнение в срок предписания. НИК оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Кэнси» 30 декабря 2020-го расторг договор с НИК на выполнение техзадания заказчика. Суд посчитал, что это не основание для освобождения от ответственности. НИК подала жалобу в Верховный суд России, который отправил дело на рассмотрение в 11-й арбитражный апелляционный суд. Тот оставил штраф в силе.

У АО ЦВ «Протек» 42 филиала. Общая площадь складов достигает 173 тыс. кв. м.

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Любовь Шебалова, Татьяна Демина